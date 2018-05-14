新興經濟體大學 中亞聯大上榜

亞洲大學醫學暨健康學院訪問印度理工學院馬德拉分校、維爾特克科技大學，展開學術交流、招生。該院院長李信達（左二）並面試維爾特克科大學優秀講師來亞大就讀博士班。（亞大提供）

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中國時報
／台中報導
英國泰晤士報高教特刊公布 新興經濟體最佳200大大學

英國泰晤士報高等教育特刊公布「2018年新興經濟體大學排名」，針對各校國際化與產學等各方面成績進行評比，全台共有18所大學挺進前200大，其中，中國醫藥大學、亞洲大學組成的「中亞聯大」雙雙上榜，兩校並分別位列私校第2、第5名，辦學成效獲肯定。

此排名是針對俄羅斯、南非、印度及大陸、台灣等地大學的教學、研究成果評比，總計有350所大學入榜，台大、清華、台科大及交大等校皆上榜。亞大研發長黃志揚表示，學校今年在教學、研究及國際化、產學等項目都有顯著進步，位列經濟體排名191、全台第18名。

「在台灣的大學校院學術排名，亞洲大學近年來已穩健保持在前段班！」亞大校長蔡進發指出，日前《遠見雜誌》公布「台灣最佳大學前30強」，亞大在全台160所大學中名列第25、也是榜上最年輕的大學。

蔡進發強調，創校17年的亞大多年來朝國際化、創新教學及產學合作等各面向積極發展，並與美國、英國及日本、新加坡等世界知名大學建立姊妹校，大力推動暑期研習、學期交換與雙聯學位、共同研究等計畫，帶動亞大在國際學術排名大躍進，獲英國泰晤士報高等教育特刊評比全球最年輕百大大學，短短5年即累計「10個百大項目」大學。

教育部去年核准亞大、中醫大成立「中亞聯合大學系統」，推動兩校加強學術、教學合作。蔡進發說，亞大也與馬來西亞、泰國等大學合作，並於印尼建立台灣教育中心，大力發展新南向，盼輸出台灣優質的教育品質，每年有近500名國際生來亞大就學，學校出國研習學生每年也達500人。

(中國時報)

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