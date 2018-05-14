95無鉛30.2元 3年半高點

中油公司13日宣布，國內各式汽柴油下周每公升將各調漲0.6元，95無鉛汽油突破30元大關，達近3年半高點，標榜全國最低價的好市多自助加油站擠滿前來加油的車潮。（陳怡誠攝）

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中國時報
／台北報導

荷包大縮水！平穩機制上路，壓不住油價漲勢，中油今日起調漲國內各式汽柴油每公升0.6元，95無鉛汽油率先突破30元大關，以30.2元，平2014年11月17日紀錄，是近3年半高點，台塑化也同步跟進漲0.6元。

中油表示，國際油價上漲，主因是近期美國退出伊朗核協議重起全面制裁、中東地區地緣政治干擾及美國上周原油庫存減少。

本周調價指標7D3B周均價為每桶74.46美元，換算汽、柴油價格每公升原應各調漲0.7及0.8元，其中95無鉛汽油每公升達30.3元，啟動油價平穩機制，中油吸收25％漲幅，等於是中油本周汽、柴油各吸收0.1元

依浮動油價機制計算，再以平穩機制平抑部分增幅後，調整後92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升26.7元。

經濟部上周五（11日）晚間7點半公布「油價緩漲機制」，讓向來在每周六下午5點公告下周汽柴油價格調整幅度的台塑化決定緩一緩，等中油先公布油價後才說，在中油宣布汽柴油調漲0.6元後，台塑化等幅跟進。

隨著平穩機制上路，加上並沒有落日，以中油月銷量100萬噸推算，中油每公升吸收0.1元，每個月就得虧損1億元，不過中油強調，因中油是國營事業，遵照政策執行。

(中國時報)

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