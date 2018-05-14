校園禁糖 男生3年長高12公分

2018年05月14日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣去年3月修正《食品安全管理自治條例》，全面禁止含糖飲料進入校園，員林大同國中早在5年前即全面推行減糖運動，校長施純在笑說，男學生在校3年身高平均增加12公分，成為他前往小學招生時的宣傳利器。

去年3月10日起，彰化縣中小學以下校園、補習班，任何人不得提供學生含糖飲料，去年5月起更推動「喝水入課表」，讓老師帶著全班學生一起喝水，確保學生在校每天喝足750ml白開水。

彰化縣衛生局食品衛生科長林毓芬表示，1年多來共派員稽查341家次，並受理7件陳情，去年曾查獲某校員生社販賣含糖飲，日前也有業者外送飲料到校給老師，卻被發現含糖紅茶未清楚標示添加糖量，2件違規案的員生社代表、業者，均已接受營養輔導教育及營養教育講習。

大同國中校護黃淑苗表示，有時看到學生買早餐拎著手搖飲進校，會勸導寄放健康中心冰箱，放學再拿。不只禁糖飲，過去她與午餐祕書謝惠靜還限制營養午餐廠商提供甜湯，每天午餐輪流到各班級營養衛教，要求把青菜吃光。

黃淑苗說，近年健檢發現，男生身高曲線突飛猛進，從入學到畢業，每人平均長高了12公分，減糖成效驚人！女生則因生理期等各種因素，影響較不明顯。

彰基新陳代謝科主治醫師謝明家表示，根據國外醫學研究，體重20公斤學童喝下350ml、含糖50公克飲料，生長激素就停止分泌2小時；加上喝太多糖體重增加，BMI值每增加1，也使生長激素分泌下降6％。

衛生局長葉彥伯表示，糖飲最大的問題是肥胖，長期血糖偏高，影響胰島素分泌、代謝效果變差，產生抗性，造成20至30歲的早發性糖尿病，和動脈硬化等心血管疾病；以法令強制規定的效果自然遠勝於宣導，除台中市已跟進，桃園、中央也在民代建議下研議中。

(中國時報)