高鐵帶動軌道工業 商機500億

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2018年05月14日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

落實軌道工業本土化，高鐵公司翻修740座轉轍器，節省7400萬元。（台灣高鐵提供）

台灣高鐵去年主辦本土化商機說明會，本周五（18日）將由台鐵、北捷、高捷等軌道運輸業者接棒舉行，針對未來可能需要汰換或更新的零組件、系統進一步統整，並邀請國內相關業者共同與會，台灣軌道工業產業鏈逐漸成形，2年合計釋出採購商機逾500億元。

去年掛牌 股利創新高

台灣高鐵通車11年，去年盤點未來10年相關零件汰換商機共135項、總金額達新台幣166億元，凸顯軌道經濟夯、本土化商機無限。不僅如此，財務表現也亮眼，全年稅後淨利年成長8.7％，更創造旅遊需求，提升離峰載客率，推出170條高鐵假期行程，供旅客選擇。

台灣高鐵公司表示，去年8月在高鐵燕巢總機廠召開「台灣軌道工業本土化商機說明會」，吸引超過百家本土廠商參與，盤點未來10年採購商機計135項，包括維修物料占19.6％、維修設備14.1％、系統更新44.1％、技術服務22.2％，總金額達新台幣166億。

台灣高鐵本土化商機在於未來10年有6大系統需求，包括車輛系統、電力系統、號誌系統、 軌道系統、通訊系統、場站機電及土建設施系統等，今年預計採購商機39項、總值11億8009萬。

2017年是高鐵公司掛牌上市的第一年，即交出漂亮成績單，全年稅後淨利年成長8.7％、分配股利0.75元創歷史新高，連續三年分配股利分別為2015年0.65元、2016年0.6元、2017年0.75元。

載客率提升 帶動國旅

不僅如此，台灣高鐵積極創造旅遊需求，利用離峰時段空位，有效提升離峰載客率。2017年旅遊人次220萬人，較2016年130萬人，增加90萬人次，2018年目標250萬人次，首季目標已達成，達成率高達110％。

推出170條高鐵假期行程包括：「一日豐富行」、「二日自由行」、「自由輕鬆遊」等，並與150餘家飯店聯票合作、數千條經銷商自組套裝行程，以多樣化行程滿足旅客需求、引領「搭高鐵．遊台灣」風潮。

高鐵為帶動國民旅遊風潮，不但有多項優惠旅客方案，更協助政府帶動地方觀光產業發展、活絡地方經濟，像是萬國通路、奇美博物館、安永心食館、雲林毛巾、彰化襪子觀光工廠等，創造旅客、旅行社、地方發展「多贏策略」。實踐台灣高鐵「引領進步、創造美好的生活平台」企業願景。

(中國時報)