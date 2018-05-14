高鐵扮領頭羊 拚一條龍服務

2018年05月14日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

為配合政府前瞻軌道基礎建設計畫，台灣高鐵公司參與跨部會「軌道產業推動工作小組」，協助研訂採購指引、制定通用規格，期望達成台灣軌道產業四大目標，推動本土化，包含採購標最大化、降低成本、提升國產物料比、提升可靠度及安全度。其中道岔／轉轍器因高鐵自行研發，預計今年底翻修，可省下7400萬元。

由於政府推動軌道工業本土化，不僅可以避免維修物料掌握於外國原廠之手，本土開發更可以大幅降低維修成本，為公司創造利潤、避免物料被原廠掌握。

以對旅客準點要求影響最大的道岔／轉轍器翻修為例，高鐵公司全線740座，預估每座節省10萬元，總計可節省7400萬元，且良率優於原廠；2016年12月迄今已翻修300多座（零故障），2018年底預計翻修500座。

繼去年「台灣軌道工業本土化商機說明會」後，今年則由台鐵、台北捷運、高雄捷運攜手接力舉辦「107年軌道產業商源聯合說明會」，預定於5月18日在台鐵富岡基地召開，台灣高鐵也將參與。

淡江大學運輸管理學系副教授陶治中表示，政府即將成立鐵道局，推動前瞻計畫，除了維修物料自產自用外，還可奠基台灣軌道產業數位轉型，以德國鐵路公司為例，提供「一條龍」服務，從旅客購票搭上火車那一刻起、接駁的捷運輕軌票、公車票一次買齊，讓旅客不用擔心接下來要怎麼搭車，也能達到轉乘、環保的目的，甚至在較偏僻的小鎮，試辦無人車上路，同時解決偏遠地方交通問題。

陶治中說，前瞻計畫應有全盤性考量，而非東一塊西一塊拼湊，政府應該思考新的軌道商業模式，設立願景目標投入研發，並加入互聯網、雲端科技，輔導年輕人加入軌道產業，激發新創事業發想，提供畢業生工作機會。

他強調，現在高鐵是台灣軌道的領頭羊，若能帶動台鐵，再配合在地捷運輕軌，相信台灣也能做得到「一站到底」的接駁服務，交通部應盡力輔道軌道產業。

(中國時報)