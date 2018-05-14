國銀首例！北富銀區塊鏈支付商轉

2018年05月14日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

台北富邦銀行率國銀之先，自去年3月率先與政治大學簽約，合作科技部「區塊鏈支付網路的關鍵技術與工程研發」專案計畫，同年9月首家獲得金管會核准區塊鏈自行支付的銀行後，僅費時半年即將銀行主機整合區塊鏈系統，今年再度拔得頭籌，與政大攜手合作，將區塊鏈技術正式應用於政大校園商家，再創里程碑！

FinTech為金融生態帶來一波波變革，這股翻轉的力量正快速崛起。北富銀看好這一領域的發展前景，很早就開始進行區塊鏈的戰略布局，2016年富邦支持成立台灣第一家商用區塊鏈平台公司AMIS帳聯網路科技，開展了區塊鏈發展的合作，2017年3月與政大合作簽約，進行「區塊鏈支付網路的關鍵技術與工程研發」專案計畫，這是基於AMIS帳聯網路科技發表的新算法「伊斯坦堡拜占庭」（Istanbul BFT），能大幅提升以太坊的訊息交換效率，將交易速度降至1秒以內，藉由這項技術，可以多元化將區塊鏈應用到北富銀各種金融場景中。

2017年9月區塊鏈自行支付獲金管會核准商業運作，10月份開始北富銀緊鑼密鼓進行帳聯網系統整合，整個專案僅費時半年時間即上線。今年4月25日，北富銀正式「鏈」起政大和「伊斯坦堡拜占庭」，在政大推出區塊鏈支付的應用場景，首批加入體驗的政大學生，通過下載富邦行動銀行App使用「Lucky Pay」掃描商家QR Code後，即可向學校附近的合作商家「秒付」買午餐，實實在在成為台灣第一批區塊鏈的「首席體驗官」，北富銀也成為首家向消費者提供可商業運作區塊鏈支付的銀行，也是帳聯網區塊鏈技術在台灣的首度落地與成功進入商業運作。

瞄準年輕族群對潮流與新事物敏感的特性，區塊鏈支付在政大首發後，「秒付」的便捷付款體驗，讓政大師生還有合作商家感受到無現金的優勢，以往中午用餐的高峰期，店家一邊忙著點菜還要找零錢，有了區塊鏈支付，大幅提升服務效率以及衛生，對學生來說，即使不帶錢，帶著手機一樣可以消費，據統計，區塊鏈支付上線短短2周內，交易筆數成長4倍。

(中國時報)