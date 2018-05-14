網讚台灣之星 力推4G平價吃到飽

「499大戰」讓4G上網變便宜，網友大讚最該感謝的是台灣之星，給了三雄壓力，除了是「平價4G吃到飽始祖」，更唯一承諾全系列資費「終身一價到底」，且常態性提供月租288元享4G上網吃到飽，不限速最低399元，不用為了辦便宜促案，排隊排到天荒地老。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

「499大戰」讓4G上網變便宜，網友大讚最該感謝的是台灣之星，給了三雄壓力，除了是「平價4G吃到飽始祖」，更唯一承諾全系列資費「終身一價到底」，且常態性提供月租288元享4G上網吃到飽，不限速最低399元，不用為了辦便宜促案，排隊排到天荒地老。

面對499大亂鬥，台灣之星表示，感謝三大電信共同響應，讓全民都可用平易近人的價格享受4G上網服務。台灣之星開台之際首推超高CP值的4G上網吃到飽，吸引同業仿效，帶動台灣4G資費多元化及平價化，如今更見證「全民4G平價吃到飽」時代來臨。

有別於499要想綁24個月還是30個月，台灣之星更是全台唯一承諾全系列資費「終身一價到底」，不用擔心合約期滿隨即恢復原價，承諾的優惠全都消失，月租費暴漲、上網吃到飽變成吃不飽，不續約仍享同樣優惠。

至於這波「單辦門號」熱潮，則可追溯自台灣之星於2015年針對不同族群需求，率先在網路門市推出限定的「4G自由配」資費，有高達420種的資費組合，是目前最暢銷的方案，占申辦量65％，開賣至今獲網友一致好評。

台灣之星今年初更擴大「家族省」優惠，月租費每月最高減200元，4G上網吃到飽最低288元起，終身一價到底，優惠永久不變，一推出隨即引發熱烈迴響，申辦量成長371％。

至於以公司／商號名義申辦的小老闆們，憑統編至台灣之星全台實體及網路門市申辦，還可享月租費「終身8折」，月租310元即享4G上網吃到飽，網內免費、網外+市話再送300分鐘，超量每分鐘也通通只要2元。

台灣之星從消費者需求出發的堅持，不斷挑戰市場極限，更帶動其他業者跟進。截至今年4月，總用戶達206萬戶，年增21％，是市場唯一連續44個月攜碼淨流入的業者，更穩坐連續16個月攜碼冠軍寶座，營運表現亮眼。

(中國時報)

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