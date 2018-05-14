陸首艘自造航母 出港試航

大陸首艘國產航母離開大連港正式展開第一次海上試驗。（新華社）

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中國時報
／綜合報導
首艘自製航母小檔案

傳聞將出港測試的大陸首艘國產航空母艦，13日駛出大連造船廠碼頭，出海進行首次海上試驗任務，主要檢測驗證動力系統等設備的可靠性和穩定性。陸媒報導，自去年4月26日下水以來，該艘002型航母建造工作，皆按計畫穩步推進，完成了系統設備調試、舾裝施工和相關繫泊試驗，具備了出海試驗的技術條件。

作戰艦艇 關鍵一步

中國新聞社報導指出，13日上午7時許，大陸首艘國產航母從大連造船廠碼頭啟航，赴相關海域執行海上試驗任務。主要檢測驗證動力系統等設備的可靠性和穩定性，首次接受海洋環境真正考驗，為成為真正的作戰艦艇，邁出關鍵一步。

報導稱，大陸第2艘航母、也是首艘國產航母，自2013年11月開工，並於2017年4月26日下水，建造工作按計劃穩步推進，完成了系統設備調試、舾裝施工和相關繫泊試驗，具備了出海試驗的技術條件。

大陸首艘國產航母長約315公尺、寬約75公尺，為滑躍起飛式的常規動力航母，外形與遼寧號基本相似，但比遼寧號更長、更寬。相比遼寧號，從設計到建造，全部由大陸自主完成，並在遼寧號使用的經驗基礎上進行多項優化，性能將有全面提升。

部分性能 服役驗證

報導稱，這艘航母承擔大陸航母國造「最後一哩路」重大使命，把從零開始的航母建造之路走完。其研製和建造，意味著大陸已經掌握了建造中型航母，以及後續更大型航母的能力。

報導指出，試航包括兩階段，一是廠方主導，檢驗如動力系統、導航系統、通信系統、損管系統等；二是軍方測試，主要涉及作戰性能包括武器系統、雷達系統等，有些系統的性能要等到航母正式服役後才能進一步驗證。

(中國時報)

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