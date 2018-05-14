2018年05月14日 04:10 中國時報 林永富 ／台北報導 ／台北報導

大陸首艘自製航母13日進行海試，學者指就戰略意義而言，大陸是按照自己期程發展，代表未來航母戰鬥群整體系統進入實戰階段時程，大幅縮減，對於強化海域、對日本和台灣，甚至南海，都提升掌控能力，日本和台灣首當其衝受到威脅，但目前對美國仍不具挑戰能力。

政大國際關係研究中心研究員、台灣安全研究中心主任劉復國13日受訪指出，大陸002航母海試，就軍事戰略上的意義而言，代表大陸軍事科技大幅提升，海試一旦完成，也就是航母船體運作航行完成之時，大陸短期即可從遼寧艦躍升為第二、第三艘航母同時啟動，也就是大陸並未因美國及周邊國家指指點點而停下腳步，繼續照著原定計畫推進，首當其衝的就是日本和台灣。

劉復國表示，大陸航母一艘一艘建造，未來幾年可以在短期程內增加數艘作戰級航母，對於維護海洋主權目標及強化海域實際掌控能力都獲提升，對日本、台灣和南海提升掌控能力，區域內許多國家十分關注這個發展。

不過，劉復國說，大陸航母實力與美國相距太遠，對挑戰美國海上霸權差距仍非常大，短期內航母仍未能威脅到美國。

國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲認為，大陸自行研製的002型航艦在設計上比遼寧號先進；使該艦在作戰運用、聯網作戰能力與海上航行表現上，應該會比遼寧號進步許多。

對於002航母海試多次推延，揭仲說，海試通常是要驗證相關性能數據是否符合設計時的標準，所以必須在主要設備與測試環境（例如海象、水文條件）都符合標準情況下進行，所以會有更改預定時間情形。當然，還有一種可能，是原本預定的測試時間，測試海域水面，特別是水下可能有不速之客，為避免相關參數外洩，所以更改計畫。

揭仲也表示，這艘002型航艦服役後，固然有助於提升中共水面艦隊的遠海打擊能力，對台灣與南海周邊各國造成一定的壓力，但由於艦載機作戰能力並不十分突出，因此還不到能挑戰美國亞太軍力優勢的地步。

(中國時報)