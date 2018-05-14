非軍工加入 造船能力大躍進

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中國時報
林勁傑／綜合報導

大陸首艘國產航母監造核心單位，中船重工董事長、航母工程總指揮胡問鳴昨指出，新建首艘國產航母在遼寧號研製和使用基礎上，將更上一層，躋身世界先進航母行列，同時進一步完善大陸航母研發能力。

大陸央視報導，胡問鳴認為，大陸自主研製能力，已為未來建造性能更優、體量更大的航母打下基礎。更重要的是，透過國產航母研發設計和建造，一支平均年齡36歲的航母研發人才隊伍，已歷練成軍。

他透露，「將來國家想發展任何一型航母，我們具備自主設計能力了。」「既然能發展任何航母，那當然任何水面艦艇，我們就會具備這樣的能力。」

「第一艘國產航母下水到問世，可以自豪地說我們已經具備世界上最先進的造船能力。」胡問鳴也認為，航母工程帶來的新技術，未來將在國民經濟領域實現應用。他指出，造船業有3顆皇冠上的明珠，一顆是航母。其他兩顆是民用的，一顆是豪華郵輪—大陸正支援建造，另一顆是LNG（液化天然氣）船。

此外，首艘國產航母問世，象徵大陸融合軍民力量共造的結晶，胡問鳴介紹，除官方軍工企業外，來自「非軍工」社會配套單位達412家，包括國企、民企、科研院所甚至高校等，充分體現全國協同和軍民融合。

(中國時報)

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