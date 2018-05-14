美要求北韓 核武設施運出國

南韓首爾火車站的電視13日播報北韓將關閉豐溪里核試驗場的新聞，並標出該試驗場所在位置。據稱美國要求北韓將部分核彈頭、核材料和飛彈運出國，以展現棄核決心。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

距美朝峰會還有一個月，北韓頻頻釋出善意，表達棄核意願，但美國顯然仍有所保留。韓聯社13日引述消息人士的話說，美國要求北韓在6月12日「川金會」後數個月內，將部分核武、核裂變材料以及長程飛彈運出國，以展現棄核決心，北韓正慎重考慮此事。

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平壤棄核承諾 美不放心

報導稱，美方在與朝方討論峰會日程細節時，向平壤提出上述要求，並宣稱除非做到這項要求，否決不會放寬制裁。專家分析，川普政府此舉意在爭取2020年大選前實現北韓「完全無核化」，而要求北韓將部分核武運出國，是美方「利比亞模式棄核」與朝方「分階段、同步無核化」主張的折衷方案。

報導指出，這反映美方認為北韓中止核武和飛彈試驗的承諾不足以令人信服，要求其用行動展現棄核決心，顯示美方記取朝核談判失敗教訓的對朝政策基調。

北韓照辦 才會放寬制裁

美國國安顧問波頓主張平壤棄核應採「利比亞模式」，即先棄核後補償。而北韓提出的「分階段、同步無核化」，則是希望北韓分階段棄核的同時，要同步獲得美方解除制裁及相應的援助和補償。

觀察家認為，從美朝在敲定峰會的時間和地點前後表現來看，雙方可能正就互提「大膽的提議」尋找契合點。

棄核換經援 金正恩滿意

美國國務卿蓬佩奧11日與到訪的南韓外長康京和會談後表示，北韓若邁出「大膽的」一步，迅速實現無核化，那麼美國已準備好幫助其走向繁榮，外媒普遍認為「繁榮」，指的是經濟援助。

川普政府此前對北韓要求的「分階段、同步無核化」多覺得「反感」，但此次就北韓「完全無核化」表示有意提供經濟援助，不難發現美方態度的轉變。

金正恩高度評價蓬佩奧所轉達川普的口信，稱之為「全新方案」。分析認為，「全新方案」可能是川普要求北韓做出大膽的棄核措施，據此給予經濟補償。

(中國時報)

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