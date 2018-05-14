北韓關核試場 川普推文致謝

2018年05月14日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓官媒12日宣布，為遵守棄核承諾，將於本月23至25日正式關閉豐溪里核試驗場。美國總統川普為此在推特上發文，感謝北韓願在下月美朝峰會之前釋出善意。至於平壤宣稱將邀請外國記者參觀關閉過程，屆時能否現場直播坑道爆破，引發關注。

對於北韓主動示好，川普推文稱：「北韓已宣布，他們將趕在6月12日的重要峰會前，於本月拆除核試驗場。謝謝你們，這是非常明智且友善的表態！」

北韓外務省12日發布公報稱，將於23-25日依天候狀況擇日進行核試驗場關閉，並表示將以爆破坑道的方式廢棄核試驗場，屆時將邀陸、美、俄、英和南韓記者到現場採訪。

由於核試驗場位置偏僻，平壤承諾將安排從北京飛往北韓元山的包機，以及元山至豐溪里核試驗場的專列火車，並提供記者住宿，還將設置媒體中心，方便記者在現場採訪後發布消息。

南韓《韓聯社》稱，北韓的說法被解讀為，將先安排記者前往核試驗場參觀爆破坑道等關閉過程，再讓記者們返回元山發布消息。如此一來，外國記者恐難現場直播或即時報導坑道爆破過程。豐溪里至元山的直線距離超過200公里，全球觀眾可能要在爆破結束後數小時，才能看到現場影像。

值得一提的是，北韓未邀請日本記者採訪，南韓國家安全戰略研究院首席研究委員趙成烈認為，平壤可能對日本試圖將無核化談判議題擴大至彈道飛彈、大規模殺傷性武器等感到不滿。

另外，美國的目標是尋求北韓「永久、可驗證且不可逆的非核化」，強調關鍵在於「驗證」。專家指出，關閉核試驗場「只是象徵性動作」，不應將之視為無核化具體進程。

(中國時報)