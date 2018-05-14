美使館今遷耶城 以國增兵戒備

2018年05月14日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國駐以色列大使館14日將從特拉維夫遷至耶路撒冷，美國總統川普的女兒伊凡卡、女婿庫許納將前往參加新使館揭幕。以色列軍方12日表示，由於大批巴勒斯坦人可能在揭幕典禮當天發起抗議行動，部署在加薩走廊及約旦河西岸周邊的部隊，已大幅增加近1倍。

新的美國大使館是由原美國駐耶路撒冷領事館大樓改造而成，美國副國務卿蘇利文將率團出席揭幕儀式，團員包括伊凡卡、庫許納以及財政部長穆努欽。參加的貴賓預計將有大約800人。

14日也是以色列獨立建國70周年國慶，而繼美國之後，瓜地馬拉也將於本月16日將大使館從特拉維夫遷往耶路撒冷，第3個宣布跟進的國家則是巴拉圭。

去年底，川普表態承認耶路撒冷為以色列首都，引起巴勒斯坦人憤怒反彈。預料成千上萬的巴勒斯坦人，將於14日沿加薩邊界舉行示威抗議。此外，巴勒斯坦人也將以色列獨立建國這天稱為「災難日」（Naqba）。

以色列軍方發言人康里克斯表示，以軍將增派3個步兵旅，其中2個旅部署在加薩走廊周邊，另1個旅部署在約旦河西岸周邊。至於被以色列兼併的耶路撒冷東城，示威抗議將由警方負責應付。

除了巴勒斯坦人持續抗議導致衝突外，中東緊張情勢也因以色列空襲敘利亞境內的伊朗目標而升高。川普日前宣布美國將退出伊朗核協議，更添動盪。

(中國時報)