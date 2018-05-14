印尼教堂連環恐攻 13死

2018年05月14日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

伊斯蘭齋戒月本周就將展開，全球最大伊斯蘭教國家印尼的第二大城泗水，13日上午發生連環自殺炸彈襲擊，目標是3處教堂。隸屬同一個家族的6名自殺炸彈客，趁信徒舉行彌撒或聚會時闖入並引爆炸彈，造成13人死亡、41人受傷，這是2005年峇里島爆炸案以來，印尼死傷最慘重的恐攻，也是印尼首度出現女炸彈客。這一家6口都與效忠「伊斯蘭國」（IS）的本土激進組織「神權游擊隊」（JAD）有關。

據中央社報導，泗水台北經濟貿易辦事處與當地台商會聯繫後，確定沒有台灣人傷亡。

東爪哇警方表示，上午7點半左右天主教聖瑪麗亞教堂首先被炸，10分鐘內，基督教的中央五旬節教會、迪波尼戈羅教會先後遇襲。電視畫面可見其中一間教堂前院遭熊熊烈火吞噬，濃煙直衝天際，滿地都是瓦礫和玻璃碎片，停在教堂外的汽、機車燒得只剩廢鐵。泗水警方說，死者包括2名在教堂執勤的警察。

印尼警察總長卡納維安表示，自殺炸彈客為一對父母、2名青少年和2名女童。他們分別騎機車或開車衝入教堂，全在爆炸中喪生。臉戴頭巾的母親帶著2名女童攻擊迪波尼戈羅教會，不久後引爆身上的炸彈。父親則駕著滿載炸藥的車輛，衝進中央五旬節教會；2個兒子則騎機車闖入聖瑪麗亞天主堂並引爆炸彈。

數小時後，中央五旬節教會附近再傳巨響，警方稱，那是拆彈小組把搜到的剩餘裝置引爆。警方要求市內教堂暫時關閉，原先將舉行的食品展也取消。印尼基督教會聯會則呼籲各方冷靜。

情報部門認為，攻擊的幕後黑手為效忠IS的JAD，該組織是美國國務院全球恐怖份子名單上的「傘形組織」。印尼人口穆斯林占9成，其他則是基督徒、天主教徒、佛教徒和印度教徒，近來宗教極端分子屢對少數宗教團體發動攻擊。今年2月，一名想前往敘利亞與IS並肩作戰的激進分子揮刀闖入日惹一處正進行彌撒的天主堂，在砍傷4人後，遭警方開槍制伏。

儘管IS在中東已成強弩之末，但其勢力已滲透東南亞，伊斯蘭好戰團體近月來有擴張跡象。IS和JAD日前在首都雅加達市郊一處高度戒備的監獄策動暴亂，並挾持人質。他們在與精銳反恐部隊對峙36小時，造成5名特警死亡。

(中國時報)