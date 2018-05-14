男子街頭砍人 巴黎1死4傷

2018年05月14日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

法國首都巴黎再度發生恐怖攻擊！市中心巴黎歌劇院附近夜店林立的繁華街，12日（周六）晚間突然有名男子持刀砍殺路人，造成至少1死4傷，其中2人重傷送醫急救。凶嫌隨後當場遭警方擊斃。恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）宣稱發動此案。21歲的嫌犯是來自南俄車臣戰亂地區的難民阿希莫夫，擁有法國國籍但被當局列入反恐觀察名單。他的雙親已被法國警方拘留訊問。

案發處是外國觀光客與巴黎在地人愛逛的地點，周末期間當地酒吧與餐館通常到凌晨時仍高朋滿座。凶嫌阿希莫夫於晚間9時前突然持刀展開隨機攻擊，並高喊「真主至大」，他接連砍殺5人，甚至以利刃割喉，其中1名29歲男子身中數刀身亡。傷者中有1名大陸公民，無生命危險。

凶嫌還試圖闖入近旁的餐廳和酒吧，所幸店內民眾及時擋住大門。在一家韓式餐廳工作的服務生喬納森說：「一位鮮血直流的年輕女士，驚惶失措地跑來，凶手緊跟著她，後來有男子出手驅趕，凶嫌才轉身跑開。」

警方趕到現場後，首先使用電擊槍對付凶嫌，但未奏效。嫌犯甚至衝向警員、試圖攻擊他們，最後遭警方開槍擊斃。

IS的宣傳喉舌阿馬克通訊社13日發布聲明，宣稱襲擊者是IS的「戰士」。聲明針對美國為首的聯軍將IS逐離伊拉克和敘利亞，呼籲支持者對聯軍發動攻擊，並稱此次行動正是響應IS的號召。

法國總統馬克洪透過社群網站表示：「法國再次付出鮮血代價，但對威脅自由的敵人永遠不會讓步。」他也稱讚警員擊斃恐怖分子。極右派領袖瑪琳勒班則稱，法國人民需要當局拿出實際行動對抗恐怖主義。

(中國時報)