吳興國 戲說當代傳奇

2018年05月14日 04:10 中國時報 李欣恬 ／專訪 策畫：謝錦芳 執筆： 李欣恬 攝影： 劉宗龍 ／專訪 策畫：謝錦芳 執筆：攝影：

「國民歌王」周華健遇見「舞台天王」吳興國，兩人顛覆傳統京劇，把京劇唱得很嘻哈。（本報資料照片）

當代傳奇劇場在紐約林肯中心藝術節演出「霸王別姬」，劇場大師羅伯‧威爾森對魏海敏（左）和吳興國（右）盛讚：「演出實在完美！」（當代傳奇提供）

當代傳奇劇場2006年演出創團20年代表作《慾望城國》，改編自莎士比亞名作《馬克白》，由當代傳奇藝術總監吳興國（左）編導演，並飾演戰國時期將軍敖叔征。該劇以京劇唱念做打為本，融入現代劇場元素。（本報資料照片）

吳興國小檔案

國家文藝獎得主、當代傳奇劇場藝術總監吳興國，30年來致力於新編京劇、並將多部莎翁經典改編成東方戲曲，廣受國際讚譽。吳興國表示，投入京劇領域是命運安排，堅持走京劇的路，卻不以為苦，是因為他有一個「苦兒流浪記」般的童年，窮苦的滋味、世態炎涼的磨難，都令他在演別人的故事時，暗地裡流自己的眼淚。

以下是吳興國接受《中國時報》專訪摘要。

問：談談您的童年生活。

苦兒流浪 蛻變創作養分

答：我1歲父親過世，3歲被送到孤兒院安置，日子過得有一搭沒一搭，12歲時不得已進復興劇校，我認為這一切，冥冥之中都有老天爺的安排。我小時候是很悲憤的，總覺得為什麼媽媽不能在我身邊呢？但老天爺就是這樣，把你送到一個地方（指劇校），讓你沒時間抱怨、沒時間哭泣，當你在劇校裡想掉眼淚的時候，棍子可能就過來了，眼前就是要面對練功、練唱的功課，這段過程，無形中給我很多體會，也是後來我創作的養分，讓我可以看見一則故事的內在情感、衝突，探究角色的心理世界。

小時候經常沒飯吃，還不是最苦的事。我記得有次媽媽沒能帶我和哥哥吃飯，我們只得到隔壁鄰居家蹭飯，也許說好聽是多加一雙筷子、多添一碗飯吧，但一起吃飯時，鄰居小孩還是會笑我們，我知他們沒有要汙辱我們的意思，但聽到的當下，還是會叫人無法忍受。那次哥哥一氣之下，拉著我走了兩個鐘頭，走到媽媽上班的地方，令我印象很深刻。

問：在劇校裡的時光，何時真正獲得京劇啟蒙。

震撼啟蒙 師兄半夜練功

答：雖然在劇校裡挨打、挨罵都是不可少的事情，我有天生的條件，聲音還不錯，很容易引起老師的關注，也會安排我演主角，但我對京劇還沒有太多想法，直到有一天，我半夜突然起來上廁所，看到一個師兄竟然在練功，我大吃一驚，原來人家戲演得好，是因為半夜也在練習啊。是那個畫面真正地啟蒙了我，對京劇表演藝術的追求。還有另外一個更深層的意義是，練戲的辛苦和耗時，可以讓我暫時忘卻想家的心情，我只能投入在其中。

我很感謝早年劇校的這一群老師們，他們把自己大把的青春年華和我們耗在一起，幾乎是24小時相伴，或許嚴厲了許多，但也陪伴我們的成長之路，現在很少會有老師們這樣陪著學生了。

傳統創新 有底子要活用

問：您30年來致力於開發京劇的新面貌，將多部莎士比亞經典作品改編成東方戲曲，在傳統與創新之間的拿捏，您所依循的準則是什麼？

答：當我們從傳統素材取經時，要告訴自己，不要死學規矩和形式，藝術是流動的事情，不是固定的；但是當你在學習傳統時，又要像一名學徒般戰戰兢兢，像刻字一樣地精雕細琢，學會了之後，要懂得靈活運用。當你把基本概念想通，想得夠清楚、夠透徹，你就會走上一條創意的坦途，也不會人家稍微批評你一下，就亂了方寸，做不下去。

藝術是講究創意的，但是沒有真材實料的功夫、底子，創意只是滄海一粟。現在年輕人比較吃虧的地方在於，傳統的底子沒打好，就雕刻新的東西，就顯得比較浮躁些，這樣的東西無法長久。

表演藝術 應多沉澱省思

問：您認為目前台灣表演藝術界缺少了什麼？

答：我感覺到現在表演藝術界缺少一種沉思，每位年輕的創作者都很勇於表現自我，勇敢對他們來說不是一種界線，但沒有界線的時候，好像也沒有突破；因為在有界限的狀態下，會追求突破，突破會創造光彩，如果沒有界線，那麼突破不知從何而來。還有，表演是一種生活嗎？如果大家的創意都不夠突出，都在追求一種生活感，少了一點祕密的成長空間，我想這個時代需要多一點沉澱，這點我自己也在省思。

(中國時報)