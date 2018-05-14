愛無怨 要對老婆說最多對不起

吳興國與林秀偉，是表演藝術界的模範夫妻。（當代傳奇劇場提供）

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中國時報
／專訪

只要有吳興國的地方，就有林秀偉。在訪談過程中，林秀偉總是含情脈脈地看著吳興國，中途不得不短暫離開、處理團務，才又優雅地現身。

「吳興國是一頭長了四隻角的牡羊，只有我才拉得住。」林秀偉是吳興國的妻子，也是他工作上的好夥伴，家事、公事密不可分，常可看見兩人出雙入對。

「他的四隻角分別是直接、衝動、執拗又任性，有時候事情一來，又會口不擇言，會說不好聽的話，我只能告訴自己要看開，心胸要放寬大一點，否則計較不完。」林秀偉表示。

兩人最初是在雲門舞集相識，吳興國比她早一年進團跳舞，林秀偉初識吳興國時，就覺得這個人英俊瀟灑，非常不凡，她說：「對我而言，他就是從書中走出來的人，趙子龍之類的人，那樣英挺，不可思議。」

即使林秀偉對吳興國有這樣子的情意，但兩人並沒有機會接觸，直到某回演出，林懷民腿部突然受傷無法上台，吳興國和林秀偉兩人只得臨時頂替上場演出白蛇傳，飾演青蛇的林秀偉，一把跳到吳興國身上，下了舞台狂喝酒壓驚，吳興國開始覺得這個女生很可愛。

吳興國表示，他人生中要說最多對不起的人是林秀偉，「我知道自己有時候為了藝術創作，會提出很多別人做不到的要求，但是秀偉一直都是那麼支持我，想辦法達成，也會把眼淚隱藏起來，不讓我知道，我要對他說最多的對不起。」

林秀偉表示，「表面上看起來是我在包容他，其實也是他在包容我，跟我工作也是蠻累的，因為我有時也像男人般武斷，雖然我們有時遍體麟傷，但我們都堅持下去了，不會有遺憾，我們的人生沒有白活。」

(中國時報)

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