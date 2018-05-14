演員心境界 不同年紀開不同花

2018年05月14日 04:10 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

吳興國除了致力開創當代京劇新面貌，近年來他努力培育新秀，廣邀中國大陸京劇名家來台授課，同時也為青年學子量身打造作品，提供發揮的舞台。

「誰說台灣的孩子做不到？只是沒有那樣的環境和師資，我和現在的年輕人相比，仍然是幸運的，我接收了上一輩的京劇底蘊洗禮，現在要想辦法，讓年輕人們也有一樣的機會，才有辦法和大家競爭。」

吳興國表示，雖然台灣仍然需要從中國大陸尋找京劇的根，「但有時候台灣的京劇演員，他的傳統可能保存得比中國大陸還要好，或許功夫稍微弱一點吧，但傳統藝術，不是只靠功夫而已，功夫是一種技巧，也是一種人生；沒有技巧，就沒有藝術，只有技巧，也不成藝術。」

吳興國說，表演藝術到頭來，追求的是「細緻」二字，「我現在已經來到理論上應該要退休的年紀了，但是，我認為自己在舞台上還是可以再活躍個幾年的。」

吳興國表示，「我最近在看一本書，叫做《風姿花傳》，這是一本描述日本能劇的歷史和理論書，是近代東方表演藝術的經典書，對我啟發很大，裡頭說，一名演員到頭來，內心都要像一朵綻放的花一樣，不同的年紀，開不同的花，每個年紀都可以有自己的發揮。年輕人未來要走什麼樣的路，除了從內心出發，面對觀眾需求，也是必須考量的點。」

(中國時報)