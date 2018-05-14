母親節酒駕 撞斷別人媽媽手

張女酒駕開車衝撞對向汽車，釀成2車6傷車禍。

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中國時報
／高雄報導
張女（中）辯稱是吃燒酒雞才釀禍，酒測值高達0.79毫克。（柯宗緯翻攝）

高市46歲張姓女子13日凌晨與親友吃燒酒雞慶祝母親節後，開車載友人及女兒返家，途中因不勝酒力衝撞對向汽車，造成2車6人輕重傷，其中被撞的駕駛楊女及媽媽、妹妹3人傷勢嚴重，所幸並無生命危險，由於張女酒測值高達0.79毫克，被依公共危險罪送辦。張女不但在女兒面前做了酒駕最壞示範，還把楊女媽媽的手撞成骨折，讓楊女一家三口只能在醫院過母親節。

警方調查，張女12日晚間與親友到小港區慶祝母親節餐敘後，13日凌晨1時許，駕駛白色休旅車載著國中女兒及男性友人返回新興區住處，張女行經前鎮區翠亨南路由南往北方向，在台糖花卉中心前的彎道，一時恍神撞上對向楊女駕駛汽車，2車車頭因強烈衝撞造成嚴重凹陷，地上散落零件、油漬，張女汽車更暴衝撞進一處私人土地。

兩車對撞 6人輕重傷

2車共有6人分別受到輕重傷，均無生命危險，肇事張女因車上安全氣囊爆開，致鼻子血流不止，雙腳撞到儀表板下方而受傷。同車女兒飽受驚嚇，頭部輕微受傷，另男性友人額頭也受輕傷。

但無端遭撞的楊女一家人，就沒這麼幸運。楊女肋骨嚴重斷裂、楊女母親左手骨折，楊女妹妹傷勢最為嚴重，額頭重創凹陷，送高雄市立小港醫院開刀，3人傷勢不輕，需留院觀察，一家人只能在醫院過母親節，恐怕開心不起來。

辯只吃燒酒雞

警方到場時，張女還一臉茫然，員警問她是否有酒駕？張女支吾其詞推託否認，直到警方進行酒測，酒測值高達0.79毫克，她才改口承認有吃燒酒雞，但仍堅稱沒有喝酒。

張女辯稱，可能是燒酒雞中的米酒加太多，讓她不勝酒力，才釀成這起嚴重車禍，但警方不採信；另被撞的駕駛楊女酒測值為零，沒有酒駕。警訊後，依公共危險罪將張女移送高雄地檢署偵辦，張女被移送時神情淡定。警方說，詳細肇事原因仍有待進一步釐清。

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(中國時報)

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