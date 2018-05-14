趁住持病重 信徒盜章奪產遭訴

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中國時報
／台北報導

新北市佛教天台宗名剎法濟寺，驚傳信徒奪產事件！64歲王姓女信徒被控趁已故住持釋慧嶽老和尚中風病重之際，圖謀法濟寺財產，涉嫌偽造信徒大會會議紀錄及釋慧嶽3弟子印章，並盜用法濟寺關防、釋慧嶽印章，佯稱釋慧嶽將法濟寺交由她管理，並申請變更她為法濟寺負責人，經釋慧嶽弟子提告，台北地檢署依偽造文書罪嫌起訴王女。

法濟寺位於新北市石碇區，已故住持釋慧嶽法師，早年負笈日本，返台創辦中華佛教文獻編撰社、曾任慈航中學校長等，他因弘傳天台宗佛法，著作等身，在佛教界地位崇高，已於2016年4月3日圓寂，享壽100歲。

起訴書指出，2011年釋慧嶽因腦中風後無法言語，行動不便，移居至法濟寺台北宿舍，由跟隨他近50年的王女負責照料。但王女見釋慧嶽來日無多，圖謀法濟寺名下財產，在釋慧嶽圓寂前，偽造法濟寺2015年12月6日信徒大會會議紀錄，並修改章程，佯稱由釋慧嶽擔任大會主席，追加通過王女胞兄及2名姪女為信徒、同意釋慧嶽弟子釋常義辭職案，並選任王女為法濟寺管理人。

王女偽造釋慧嶽3弟子釋慧演、釋聖慧、釋常義印章，製作不實信徒大會會議紀錄、簽到簿、新加入信徒名冊、法濟寺組織章程、願任信徒同意書，並在相關資料上盜用釋慧嶽印章及法濟寺關防後，向石碇區公所申請備查。2016年8月區公所將王女登記為法濟寺負責人。

釋慧嶽弟子認為釋慧嶽長年臥床根本無法開會，懷疑王女藉照料機會，讓信徒無法探視住持，趁機偽造會議紀錄奪產，控告王女及胞兄、姪女4人偽造文書。據悉，王女否認奪產，但檢方不採信，另檢方認為王女胞兄及姪女3人只是人頭，將3人不起訴。

(中國時報)

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