癱兒當軍師 父運毒全被逮

販毒集團陳姓主嫌（前中）雖半身不遂，仍躲在租屋處遙控旗下成員運毒、兜售。警方逮捕他與協助販毒的父親（中後）等集團成員。（胡欣男翻攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

曾是製毒師傅的陳姓男子，5年前遭警方追捕，跳樓致半身癱瘓，仍擔任販毒集團「軍師」，指揮7旬老父與手下至南部運毒北上，批發給小盤藥頭獲利。警方日前逮捕這對販毒父子檔，陳父供稱，兒子半身不遂，怕交易遭黑吃黑，基於「父愛」，才「撩落去」幫兒子賣毒，警方聞言哭笑不得。

警方調查，綽號「阿兄」的47歲陳姓男子，2013年間因毒品案遭警方查緝，他畏罪自大樓跳下，脊椎受傷半身不遂，出院仍惡性不改，持續以販毒維生，並與同為毒犯的父親共同販賣毒品，吸收李、何姓男子等人擔任運毒交通。

北市警南港分局獲報，發現陳姓主嫌因行動不便，平日在租屋處以通訊軟體聯繫接洽買家，儼然以「軍師」自居，運籌帷幄遙控成員外出取毒、交易。

陳父為防黑吃黑，負責毒品押運工作，率領運毒交通搭高鐵南下至高雄、屏東等地區，選購大批海洛因及安非他命毒品北上囤積，再將毒品加工分裝，等毒品價格飆漲後，轉售北部地區下游毒犯獲取暴利。

警方專案小組經數月蒐證偵查，日前持搜索票及拘票，兵分多路同步拘捕陳姓父子及李姓、何姓運毒交通共4名嫌犯到案，荷槍實彈的員警破門攻堅時，陳嫌正忙著玩電腦遊戲，員警壓制他，他痛得哀號：「我腳斷了，動不了啦！」警方另查獲7名下游藥腳到案。

警方共起獲海洛因1.19公克、安非他命31包共614公克、吸食器、電子磅秤、手機及販毒贓款新台幣130萬元，警訊後依毒品罪嫌移送基隆地檢署偵辦，並持續溯源擴大偵辦。

(中國時報)

趁住持病重 信徒盜章奪產遭訴 惡煞國小鳴槍 跑錯場尋錯仇

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。