癱兒當軍師 父運毒全被逮

2018年05月14日 04:10 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

曾是製毒師傅的陳姓男子，5年前遭警方追捕，跳樓致半身癱瘓，仍擔任販毒集團「軍師」，指揮7旬老父與手下至南部運毒北上，批發給小盤藥頭獲利。警方日前逮捕這對販毒父子檔，陳父供稱，兒子半身不遂，怕交易遭黑吃黑，基於「父愛」，才「撩落去」幫兒子賣毒，警方聞言哭笑不得。

警方調查，綽號「阿兄」的47歲陳姓男子，2013年間因毒品案遭警方查緝，他畏罪自大樓跳下，脊椎受傷半身不遂，出院仍惡性不改，持續以販毒維生，並與同為毒犯的父親共同販賣毒品，吸收李、何姓男子等人擔任運毒交通。

北市警南港分局獲報，發現陳姓主嫌因行動不便，平日在租屋處以通訊軟體聯繫接洽買家，儼然以「軍師」自居，運籌帷幄遙控成員外出取毒、交易。

陳父為防黑吃黑，負責毒品押運工作，率領運毒交通搭高鐵南下至高雄、屏東等地區，選購大批海洛因及安非他命毒品北上囤積，再將毒品加工分裝，等毒品價格飆漲後，轉售北部地區下游毒犯獲取暴利。

警方專案小組經數月蒐證偵查，日前持搜索票及拘票，兵分多路同步拘捕陳姓父子及李姓、何姓運毒交通共4名嫌犯到案，荷槍實彈的員警破門攻堅時，陳嫌正忙著玩電腦遊戲，員警壓制他，他痛得哀號：「我腳斷了，動不了啦！」警方另查獲7名下游藥腳到案。

警方共起獲海洛因1.19公克、安非他命31包共614公克、吸食器、電子磅秤、手機及販毒贓款新台幣130萬元，警訊後依毒品罪嫌移送基隆地檢署偵辦，並持續溯源擴大偵辦。

(中國時報)