惡煞國小鳴槍 跑錯場尋錯仇

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中國時報
／台北報導

北市萬華區西園國小校園12日上午驚傳槍響！有2派青少年疑似相約在校內操場談判，其中一方人馬剛走進校門，就囂張持不明槍械對空鳴槍示威，但與另方青少年交談後隨即離去；警方初步研判開槍一方疑似「跑錯場、尋錯仇」，現已調閱監視器追查11名涉案青少年身分。

警方調查，12日上午11時許，9名青少年走進西園國小校門，行經校內操場時，有人疑持手槍朝天空開了一槍，「轟」的一聲引起在場民眾側目；接著，這群青少年直接走到司令台，和站在司令台上的4名青少年交談幾句之後，疑似發現認錯人，隨即掉頭離去。

民眾趕緊通知學校門口值日人員，校方向轄區西園所報案，員警據報趕到現場，不過雙方人馬早就已經散去，幸好案發時是休假日，校園內沒有學生活動，警方在現場並未尋獲任何彈頭、彈殼，懷疑這群青少年是使用道具槍。

警方調閱校門口周邊監視器，發現開槍一方有11人，分乘3部黑色轎車及1部銀色奧迪轎車，由東園街73巷一路狂駛，到達西園國小校門口後停下，其中9人下車走進校園內，另2人留在車上接應，9人走到司令台和另方青少年短暫交談後離去，9人由校門口走出，搭上原來4部轎車加速離去，警方正「以車追人」清查11人身分，將逐一約談到案，追查11人聚眾進入學校原因，以及使用槍械種類。

(中國時報)

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