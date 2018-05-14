滿手證照 學霸里長伯萬事通

新北市三重區五順里長洪嘉仁多年來考取了61張職業證照，多到連自家客廳牆面也掛不下，其中還有一張是女子美容證照。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

全台里長界的「學霸」！新北市三重區五順里里長洪嘉仁，除了擁有1博士、3碩士的傲人學歷，更擁有61張專業證照，舉凡車禍、債務、婚姻法律諮詢，甚至升學、退休規畫都找難不倒他，儼然成為該里里民的「萬事通」。

今年57歲的洪嘉仁，1997年擔任三重五順里里長連任至今逾20年，期間不斷自我進修，先後攻讀銘傳大學、國防管理學院、輔仁大學碩士班，更拿到香港大學文史學博士，堪稱里長界的學霸。

洪嘉仁還有蒐集職業證照的特殊癖好，多年來考取了包括中餐烹調、中醫針灸師、證券分析師、導遊、會計師、國際禮儀接待員、不動產經紀人等，琳瑯滿目的證照加起來共61張，多到連自家客廳牆面也掛不下，甚至女子美容證照都在蒐集行列中。

洪嘉仁笑說，傳統的「路平、燈亮、水溝清」僅是里長的基本職責，他利用平日在服務處等里民上門的空檔時間自我進修，考上越多學歷、證照，除了是肯定自己精進學識，另一方面，「以後失業就不用怕了！」

專業證照滿手的洪嘉仁現在是里民的萬事通，平日除了提供里民車禍、婚姻、債務等法律諮詢，還可以幫家長規畫子女升學和個人退休，此外，他也利用時間到大專院校兼課、企業團體當講師，經常不收費。

記者問他身兼里長、老師、諮詢顧問的多重角色，面對各式各樣服務需求是否忙不過來？洪嘉仁說，自己本來就是全年無休、停不下來的人，會秉持「能做就做」的態度，繼續精進自己，也服務他人。

(中國時報)

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