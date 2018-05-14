新故鄉願景》新故鄉給力 桃米創綠色經濟

2018年05月14日 04:10 中國時報 廖肇祥 ／專題報導 ／專題報導

新故鄉基金會培植埔里Butterfly交響樂團，即使是弱勢家庭的孩子，也能有展現才藝的舞台。廖肇祥／攝影

動員令

經由陪伴到由下往上的跨域治理模式，開創新生、揉轉沒落的鄉村！新故鄉文教基金會在南投縣埔里鎮桃米社區一路走來，搭建互助共好的平台，找回人們情感的聯繫、對美好生活的企盼，並透過社會企業經營模式支撐理想，構築起一座夢想舞台。

桃米社區位於埔里市區西南郊，人口僅約1200人，人口外流嚴重、結構老化，產業經濟主要為生產麻竹筍，921大地震造成桃米里360戶中，168戶全倒、60戶半倒，受創率達62％，更加速農村產業沒落、人口外流，新故鄉文教基金會在地震後2個月投入災後重建工作，協助救災與重建，開始翻轉的第一步。

新故鄉當時的角色，只是協助社區找出發展方向，引介資源、培養社區永續發展能力。度過救災階段，新故鄉展開跨域對談，希望在僅僅18平方公里的土地上，找出合作模式與發展主軸。

生態、生產、生活並重

2000年5月，農委會特有生物研究保育中心協助做生態調查，發現台灣29種原生蛙類中、桃米就擁有23種，全台153種蜻蛉類、桃米有56種，而418種蝴蝶裡，南投縣就擁有330種，蝴蝶加工業更曾是埔里創造經濟產值的產業。

產業萌芽 年輕人回流

調查結果讓居民開始思考家鄉這塊土地的寶貴，經無數次溝通討論，「桃米生態村」的意念成形，開始轉型為生態、生產、生活並重的生態村，2000年起培訓解說員，接受1000小時社區營造、生態倫理、物種辨識訓練，開始引領遊客認識桃米生態之美，解說員們也是種子，讓社區良善與美好的未來，在居民的心中逐漸萌芽。

地方回饋 打造紙教堂

隨著綠色生態遊程路線延伸、合法民宿開張、在地產業結盟，昔日年輕人認為無望的家鄉，創造了可觀的經濟產值與生態價值；更難能可貴的是，新故鄉文教基金會著重社區回饋機制，成立日文班、老人繪畫班，回饋社區大廟福同宮、老人會與桃源國小，聘用社區居民工作，建構起希望團隊。

「新故鄉是個真正做事的團體，或許書上描述的理想不是異想天開，而是有可能實現的夢！」新故鄉見學園區「丁芳池」地主塗龍雄長期觀察新故鄉基金會運作，遵循父親遺願，「不能變賣的土地，要朝著對社區有意義、有貢獻的方向運用」，因此他決定將土地租給新故鄉，這塊土地成了Paper Dome紙教堂再生的落腳地。

新故鄉文教基金會董事長廖嘉展指出，非營利組織（NPO）經營困難，台灣目前捐款大多集中於宗教及社福團體，對於社造且非慈善的組織而言，募款相當困難，以往過度仰賴政府方案的結果，讓NPO組織自主性明顯弱化，難以提出願景並深化組織，因而陷入惡性循環。

5感體驗 創社會企業

新故鄉2002年以前主要投入救災、安置、重建與陪伴，經歷3年架構出可累積性的發展模式，2005年「社區見學中心」成立，希望透過5感體驗，媒合在地周邊特色產業與組織，以「農之園、藝之地、工之坊、食之堂、市之集、學之房」概念，開始朝向「社會企業」領域進展。

廖嘉展說，商業模式以營利為目的，社會企業的商業模式則看重人、組織與社區的共同成長，是互生共利、可互助合作與持續發展的，從日本移築而來的Paper Dome紙教堂，象徵新故鄉轉型的決心，並懷抱更大夢想，揉轉克服當代地方治理的課題，讓大家一起為共同願景打拚。

(中國時報)