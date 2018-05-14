新故鄉願景》紙教堂串連藝展 看見庶民的美好

2018年05月14日 04:10 中國時報 廖肇祥 ／專題報導 ／專題報導

走進新故鄉紙教堂與社區見學園區，也許會先被有藝術氛圍的綠色建築吸引目光，被飛舞的蝴蝶、蜻蜓擾動，也有機會欣賞到老人繪畫班或新銳藝術家的工藝作品、聽到埔里Butterfly交響樂團的悠揚樂音，甚至還能品嘗到自然農業養殖的雞蛋與作物。

新故鄉見學園區以「紙教堂」建築聞名，但較少人知道，這裡也是「幸福之地、夢想舞台」，如「流‧藝廊」連結藝術場域，無論內加道、桃米社區描繪生命故事的長者樸素藝術、德國攝影家Barbara新銳的金屬板攝影展、當代生活漆器展，都表現對美好生活的憧憬，也讓人思考，所謂美學，就存在於庶民的生活經驗中。

「蛹之聲音樂培力計畫」讓在地孩子得到生命支持力量，新故鄉成立埔里Butterfly交響樂團後，把音樂帶到社福照顧機構、醫院、偏鄉小學，聆聽者可能一輩子都無法到音樂廳，每次演出都是由在地培力孩子擔任主角，這群孩子有許多來自弱勢家庭，藉由音樂，有了不同的生命體驗，得到生命支持力量，這是全台第1個由鄉鎮支持的交響樂團。

自然農業則是新故鄉朝社會企業轉型的新模式，見學平台邀國際自然農業先行者前來分享經驗，從2006年種下「鳥忘食生態米」開始，新故鄉的自然農園愈來愈熱鬧，綠生農法培養在地菌叢，製作天然酵素肥料，同樣菜種在見學園區根扎得特別深、長得特別旺，這些豐收滋味，在園區內的生態共和廚房即能品嘗到。

近年來，新故鄉自然生態農場開始養雞，以「土著」益生菌混合米糠發酵後，當作雞舍的床，幾乎聞不到傳統飼料雞舍臭味，蛋雞的高品質蛋白質來源，則是吃廚餘生長的黑水虻，自然的食物鏈讓資源得以再生利用，成為餵養人們的助力，也讓農村因自然農業更生氣蓬勃。

(中國時報)