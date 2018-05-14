綠博閉幕 47萬人入園破紀錄

宜蘭綠博昨日閉幕，代理縣長陳金德（中）、童玩節代言公仔與遊客們相約暑假再見。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

為期44天的宜蘭綠色博覽會13日閉幕，吸引破紀錄的47萬人次入園；緊接著，每年盛事童玩節將在7月7日接棒開幕。代理縣長陳金德除了與遊客相約暑假再見，他也提出，綠博舉辦地「生態綠舟」名稱不是很妥適，應該改名，將廣徵民意後決定。

今年綠博主題是「實踐‧綠行動」，有3萬5000人次是以搭乘火車等大眾運輸工具方式免門票入園；工作人員使用鐵製便當盒，減少近6000個一次性餐盒、餐具的使用，另外也減少近3萬個保特瓶；一般垃圾總量則從去年15.1公噸減少至10.3公噸。

實施垃圾減量成功

入園人數方面，為期44天的綠博入園人次約47萬人，是綠博舉辦19年來最高紀錄，第2多是去年45.5萬人，平均單日入園人次、總入園人次今年都創新高。

陳金德指出，宜蘭縣政府能辦活動的錢不多，但辦活動目標清楚，今年綠博主題是「實踐‧綠行動」，辦得有內涵、有質感。在綠博結束後是童玩節，陳金德期勉縣府同仁秉持團隊合作精神，將童玩節辦得有聲有色。

名稱不利觀光行銷

不過，不少遊客對綠博的舉辦地點「生態綠舟」感到陌生，陳金德舉例，生態綠舟有水岸、綠地、各式各樣植栽，離火車站又近，其他地方找不到，唯獨雖然國語算好唸，台語卻很難發音，加上很難聯想到地點在哪裡，對觀光行銷來說「不是很妥適。」

因此陳金德認為，未來如果想要吸引更多遊客，可以更廣種各式各樣的植栽來豐富內涵，也可以更改名稱。他說，可以換回原來的「冬山森林公園」等名稱，縣府會立即著手廣徵民意。

(中國時報)

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