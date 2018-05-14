農博閉幕轉型 打造青農基地

2018桃園農業博覽會13日閉幕，桃園市長鄭文燦（右五），感謝所有協助農博舉辦的人們。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

「2018桃園農業博覽會」13日閉幕，桃園市長鄭文燦表示，農博成功展現出科技智慧農業，讓參觀者都大為驚嘆。閉幕後場地會靜態展出至6月3日，將來場地也會做為青農育成基地，並打造成農博公園。

桃園農博從4月4日兒童節開幕，共有4大特色、6大主題、25個展館，更超過300場次的活動，占地更達30公頃，為期40天共吸引330萬人次入園，動員5000名志工。他也說，農博結束後，將製作農博志工紀念章，感謝志工辛苦的付出。

吸引330萬人次入園

桃園市長鄭文燦表示，「循環經濟」是這次農博的設計理念，園區內有農事智慧電網、坐擁2處光電廊道、氣象站風機、溫室屋頂等10處發電設施，展區用電自給自足，總發電量達12萬7970度，相當可觀。

此外，創新農機館展現出農委會農改場研發成果，邀請28家技術移轉廠商和23家農機公會優質會員廠家，接獲訂單超過5000萬元。更超過31萬4000人次參訪，堪稱台灣近幾年最大規模的農機展。

看見農業創新價值

桃園市長鄭文燦表示，2018桃園農博閉館不閉園，將靜態展出至6月3日，歡迎民眾、學生到農博參觀，此外未來會場也會轉型成農博公園，明年也將繼續舉辦農博，希望讓民眾看到農業創新的價值。

另外外界認為，去年農博超過1000萬人次來參觀，今年超過330萬人次，是否參觀的人數變少？桃園市新聞處長張惇涵回應， 今年採用12處人流監測系統以及中華電信手機使用推估，是首次以科技機制來計算，但農博園區有30公頃，原本就是開放空間，人次的計算方法各有不同。

(中國時報)

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