眼鏡蛇出沒 潭子人心惶惶

2018年05月14日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

夏天是毒蛇出沒頻繁的季節，台中市潭子新田及聚興里山區近來竟出現眼鏡蛇，農民深怕遭蛇吻，嚇得不敢輕舉妄動。對於危機四伏的險境，憂心忡忡地向民代陳情，並質疑有人刻意放生毒蛇；市議員蕭隆澤表示，眼鏡蛇是保育類，不能抓、不能殺、不能打死，相關單位應想辦法讓民眾安心。

保育毒蛇 農民沒轍

蕭隆澤指出，最近不少潭子區民眾憂心向他陳情，指新田里及聚興里山區常常可發現眼鏡蛇身影，有時爬行在道路，有時在水溝蓋上，他們害怕遭攻擊，嚇得趕緊逃跑，並懷疑有人故意在山區放生毒蛇。

蕭隆澤表示，由於眼鏡蛇屬保育類動物，不能抓、不能殺、也不能打死，但農民擔心一不小心就會遭攻擊，疾呼政府相關單位要想辦法解決，不能讓居民承受毒蛇的威脅，生活在恐懼中。

狹路相逢 避而遠之

台中市野生動物保育學會組長林文隆說，4、5月時蛇類活動量大，經常在山區出沒，民眾若在山區或路上遇到毒蛇，趕緊避而遠之就不會有事，蛇類不會主動攻擊人，除非故意去逗弄牠才會反擊。

之前其他地區也曾傳出婦人在家中遭眼鏡蛇咬傷，林文隆提醒民眾，如果眼鏡蛇等蛇類不慎入侵住家，要趕快通報消防隊協助捕捉蛇類，以確保生命安全。

台中市農業局林務自然保育科長徐宏銘表示，依《台中市放生保育自治條例》規定，所有蛇類均禁止放生，民眾若違法放生，可處2至10萬元罰款。最近大坑山區也有毒蛇出沒情形，將邀台中市野生動物保育學會專家協助，教導民眾遇到毒蛇的適當處置方式，並發文給各區公所宣導勿任意放生。

(中國時報)