眼鏡蛇出沒 潭子人心惶惶

保育類眼鏡蛇最近出沒潭子新田、聚興里山區，居民擔心無故遭攻擊。（陳淑娥翻攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

夏天是毒蛇出沒頻繁的季節，台中市潭子新田及聚興里山區近來竟出現眼鏡蛇，農民深怕遭蛇吻，嚇得不敢輕舉妄動。對於危機四伏的險境，憂心忡忡地向民代陳情，並質疑有人刻意放生毒蛇；市議員蕭隆澤表示，眼鏡蛇是保育類，不能抓、不能殺、不能打死，相關單位應想辦法讓民眾安心。

保育毒蛇 農民沒轍

蕭隆澤指出，最近不少潭子區民眾憂心向他陳情，指新田里及聚興里山區常常可發現眼鏡蛇身影，有時爬行在道路，有時在水溝蓋上，他們害怕遭攻擊，嚇得趕緊逃跑，並懷疑有人故意在山區放生毒蛇。

蕭隆澤表示，由於眼鏡蛇屬保育類動物，不能抓、不能殺、也不能打死，但農民擔心一不小心就會遭攻擊，疾呼政府相關單位要想辦法解決，不能讓居民承受毒蛇的威脅，生活在恐懼中。

狹路相逢 避而遠之

台中市野生動物保育學會組長林文隆說，4、5月時蛇類活動量大，經常在山區出沒，民眾若在山區或路上遇到毒蛇，趕緊避而遠之就不會有事，蛇類不會主動攻擊人，除非故意去逗弄牠才會反擊。

之前其他地區也曾傳出婦人在家中遭眼鏡蛇咬傷，林文隆提醒民眾，如果眼鏡蛇等蛇類不慎入侵住家，要趕快通報消防隊協助捕捉蛇類，以確保生命安全。

台中市農業局林務自然保育科長徐宏銘表示，依《台中市放生保育自治條例》規定，所有蛇類均禁止放生，民眾若違法放生，可處2至10萬元罰款。最近大坑山區也有毒蛇出沒情形，將邀台中市野生動物保育學會專家協助，教導民眾遇到毒蛇的適當處置方式，並發文給各區公所宣導勿任意放生。

(中國時報)

農博閉幕轉型 打造青農基地 從人球變台人 保母爭領養權

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。