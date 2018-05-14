從人球變台人 保母爭領養權

就讀小五的恩恩（左）來到張桂英（右）身邊第10年，兩人早已情同母女。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導

10年前，張桂英受越南籍友人請託，接手照顧她幾個月大的女兒恩恩；但1個月後，恩恩生母返國，從此音訊全無，從保母變媽媽，張桂英逆來順受，不但付出更多關愛在沒有血緣關係的女兒身上，還傾力為她爭取身分。辛苦10年終於走到能爭取領養權這一步，張桂英衷心期盼能早點完成手續，讓她成為恩恩名副其實的媽媽，「這才是最好的母親節禮物」。

生母返越 變幽靈人口

恩恩的生母當年嫁來台灣，之後卻離家出走與他人外遇生下女兒，還偷偷把女兒的戶籍報在丈夫名下，卻因東窗事發而離婚。不甘戴綠帽的前夫做親子鑑定，無辜的恩恩3、4個月大就被台灣除名，原本生母想帶她回越南，礙於恩恩是幽靈人口不能辦護照，生母只好獨自回國，卻一去不返，斷了聯繫。

才領了1個月保母費的張桂英，懷抱年幼恩恩一度不知如何是好，但看到孩子可愛小臉，已養育一對兒女的她，把大量的母愛投注在恩恩身上，視她如己出，除承擔起教育責任，更透過各種管道為恩恩爭取身分，無非就是想讓恩恩正常就學。

法令鬆綁 近期提申請

張桂英透露，她能找的地方公部門、民代全找了，還曾上書給前總統馬英九，媒體也多次報導，但黑戶身分依舊沒辦法解套，直到前2年法令鬆綁，加上立委吳玉琴協助，去年恩恩在法院裁定下，正式由嘉義縣長張花冠擔任法定監護人。為能名正言順撫養恩恩，張桂英已準備領養，打算近期提出申請，恰巧恩恩來到她身邊，今年正好滿10年。

昨天全家聚在一起過母親節，張桂英看著已經會鬧脾氣的恩恩，感嘆「天意如此，能做就盡量做」，還說「10年了！兩人早情同母女」，就連自己生養的一對兒女也把恩恩當親生妹妹般疼愛，強調她不覺得苦、不覺得累，只想快點領養恩恩，讓她取得國籍，正常平安地地長大。

(中國時報)

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