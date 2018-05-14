挑戰橫渡黑潮 龍舟不敵浪襲

2018年05月14日 04:10 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

籌畫近1年的綠舟橫渡黑潮計畫，13日清晨從南田摸黑出發，不過仍抵擋不了大浪的襲擊，船身翻覆挑戰失敗，待天亮風浪平息時，已過最佳出發時間，因此宣布計畫暫緩，團隊研議後再決定下一步怎麼做。

有穿救生衣 划手平安

計畫發起人香港龍舟師胡梓康，為了聲援蘭嶼民眾阿文在島上做資源回收及蘭嶼垃圾問題未解的難題，因此決定打造22艘中型龍舟取名為「綠舟」，並挑戰人工橫渡黑潮，凸顯阿文的困境。

團隊12日將綠舟運抵台東最南端的南田海域，航行計畫從南田出海後，沿著往南的沿岸流往南划行，並由南往北開始橫渡黑潮，預計航行距離長達100公里。

不過13日的挑戰並不順利，滿載划手的綠舟出海沒多久就翻覆，划手們都有穿著救生衣全都平安，待重新翻起綠舟、等風浪轉弱時，已經是上午7時，錯過最佳的出發時間，原本預計午夜抵達蘭嶼的計畫被打亂，因此決議計畫先暫緩。

團隊將綠舟放置在尚武漁港，划手們搭船前往蘭嶼拜訪阿文，對於未來的計畫，團隊強調尚未有結論。

有機會將再拚拚看

這次划手很多是香港籍，都有多次在海上划行龍舟的經驗，但面對全世界最廣闊的太平洋，還有強勁的黑潮最終仍敗陣，划手們雖然難掩失望，但仍強調有機會一定還要再試試看。

為了要橫渡黑潮，蘭嶼的拼板舟工藝家張馬群，也親手打造了一艘3人拼板舟，壯大聲勢並且隨行。

張馬群表示，蘭嶼有多次拼板舟航向台灣的經驗，但並沒有台灣航行到蘭嶼的經驗，因為是逆著黑潮航行，難度很高，拼板舟的划手都有橫渡黑潮的經驗，要能分辨流水、順勢而為。

(中國時報)