以舞對話 婚姻歧視發人省思

2018年05月14日 04:10 中國時報 蔡瀚霆／新北報導

國內新住民組成的「TIFA多元綜藝團」，13日與來自印尼藝術團體Simpor共同演出，將我國政府歧視東南亞21國「配境面試」情節編入舞蹈中，欣賞藝術同時，更發人省思。

這場舞蹈交流在新北市立圖書館三重分館舉行，由台灣TIFA多元綜藝團以及來自印尼西加里曼丹省山口洋市的Simpor藝術團合作，帶來9首極具地方文化特色與傳統的舞曲表演，帶領觀眾跨越國界的限制，欣賞東南亞藝術文化。

TIFA多元綜藝團團長李丹鳳笑著說，兩團的交會猶如「跨國婚姻」初期語言不通的趣味，今年，選在溫馨的母親節，透過表演進行跨文化的對話。

其中，「馬來族群婚姻舞」將台灣政府針對特定21國的境外面談，編入舞蹈當中，表達台灣政府對特定國家跨國婚姻的歧視，期許政府有更平等的對待。

印尼遠嫁來台的新住民姊妹黃麗莎表示，雖然準備過程忙進忙出，又是學跳舞、又是擔任通譯，但能跟SIMPO藝術團交流，意外學習到更多自己家鄉文化，感覺很開心、感動。

新北市副市長呂衛青表示，新北市共有全台最多，超過10萬的新住民居住，希望透過文化交流，使大家更親近。

文化局表示，新北市以體貼、關懷、平等做為施政核心，協助新住民在台生活，文化藝術的交流，更是最能觸動人心，希望透過舞蹈帶領人與人穿越語言的隔閡，為社會帶來溫暖與感動，體現文化平權的價值與力量。

(中國時報)