以舞對話 婚姻歧視發人省思

新北市副市長呂衛青（左二）致詞時說：「我們都是一家人」新北市擁有全台灣最多，10萬的新住民，透過文化交流，使大家更加親近。（蔡瀚霆攝）

友善列印
中國時報
蔡瀚霆／新北報導

國內新住民組成的「TIFA多元綜藝團」，13日與來自印尼藝術團體Simpor共同演出，將我國政府歧視東南亞21國「配境面試」情節編入舞蹈中，欣賞藝術同時，更發人省思。

這場舞蹈交流在新北市立圖書館三重分館舉行，由台灣TIFA多元綜藝團以及來自印尼西加里曼丹省山口洋市的Simpor藝術團合作，帶來9首極具地方文化特色與傳統的舞曲表演，帶領觀眾跨越國界的限制，欣賞東南亞藝術文化。

TIFA多元綜藝團團長李丹鳳笑著說，兩團的交會猶如「跨國婚姻」初期語言不通的趣味，今年，選在溫馨的母親節，透過表演進行跨文化的對話。

其中，「馬來族群婚姻舞」將台灣政府針對特定21國的境外面談，編入舞蹈當中，表達台灣政府對特定國家跨國婚姻的歧視，期許政府有更平等的對待。

印尼遠嫁來台的新住民姊妹黃麗莎表示，雖然準備過程忙進忙出，又是學跳舞、又是擔任通譯，但能跟SIMPO藝術團交流，意外學習到更多自己家鄉文化，感覺很開心、感動。

新北市副市長呂衛青表示，新北市共有全台最多，超過10萬的新住民居住，希望透過文化交流，使大家更親近。

文化局表示，新北市以體貼、關懷、平等做為施政核心，協助新住民在台生活，文化藝術的交流，更是最能觸動人心，希望透過舞蹈帶領人與人穿越語言的隔閡，為社會帶來溫暖與感動，體現文化平權的價值與力量。

(中國時報)

從人球變台人 保母爭領養權 八德瓦斯行氣爆 4人燒燙傷

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。