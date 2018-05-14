福星公園大變身 溜滑梯古早味

2018年05月14日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

有20多年歷史的台中市西屯區福星公園大變身，移除塑膠兒童遊具，打造粉紅色冰淇淋球甜筒造型的溜滑梯，讓民眾直呼「可愛！」運用餅皮錐形的斜角設計為溜滑梯道，小朋友溜滑梯，還可在一旁玩沙，家長回味4、5年級生的磨石子溜滑梯，也成為小朋友的新樂園。

福星公園占地1.87公頃，園區綠意盎然，新增兒童遊戲場的亮點，外觀為粉紅色冰淇淋球甜筒造型的溜滑梯，以餅皮錐形的斜角設計為溜滑梯道，溜滑梯斜度約22度，滑道長度約545公分，滑梯底部柔軟沙坑，作為滑梯緩衝區。

台中市建設局長黃玉霖表示，除磨石子溜滑梯，也去除塑膠彈性地墊，改為天然材質鋪面「沙坑」，沙坑和溜滑梯遊具連結，成為遊戲一部分，與環境融合，並規畫新動線空間，小朋友到公園從遊戲中獲得更多體驗。

福星公園去年11月底進行改善，拆除部分步道、鋪面及老舊兒童遊具、老舊設施一併移除，廢除大樹下視線死角，杜絕違法聚賭場，還增加高齡體建設施，讓大人和孩童都有充足運動空間。

黃玉霖指出，改善後的福星公園甜筒冰淇淋溜滑梯、盪鞦韆，包括鞦韆使用區域淨空範圍、安全距離量測，溜滑梯前方無相關設施物等，都依據《兒童安全手冊》中的兒童遊戲場安全距離及相關規範設置。

(中國時報)