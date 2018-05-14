國民黨中正萬華初選 林冠勳出線

林冠勳（右）先前曾邀請國民黨台北市長參選人丁守中一起掃街拜票，這次也順利在初選民調中勝出。（吳堂靖攝）

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中國時報
／台北報導

國民黨台北市議員初選民調13日率先公布中正萬華選區結果，前立委林郁方辦公室主任林冠勳以57％支持度出線，打敗先前傳出雙重國籍爭議的陳孝威；士林北投選區同步於昨天展開民調，張斯綱、黃子哲、林杏兒、顏群晃、許立丕等5位新人爭搶2席，被外界視為超激戰選區，結果預計16日揭曉。

國民黨在第五選區中正萬華區預計提名4席，除現任議員應曉薇、吳志剛、郭昭巖外，鍾小平轉戰北市長初選，新人陳孝威、林冠勳2人搶最後1席。13日公布民調，林冠勳親自出席會議，陳則派助理出席，最後林以57％支持度擊敗陳孝威的42％，事後他們也各自在臉書PO文答謝選民支持。

市黨部主委黃呂錦茹表示，林冠勳此次能出線與身為資深助理、頻繁與地方互動有關，吸引許多年輕人力挺；至於外界認為「雙重國籍」爭議可能是陳孝威落敗主因，黃呂錦茹澄清，陳先前已多次到市黨部說明，影響應該不大。

中正萬華結果公布之後，國民黨昨天也展開第一選區士林北投區的民調，除確定提名現任議員汪志冰、陳重文，另由5位新人競逐2席。黃呂錦茹分析，張斯綱、黃子哲論述能力強，對於議題掌握性高，國民黨青工總會長林杏兒則以地方服務見長；另外警界出身的顏群晃，以及具有幕僚經歷的許立丕，基層實力也不容小覷。她直言，「每個都很強！」

黃呂錦茹表示，今年士林北投選區要選出13席議員，國、民兩黨各提4、6席，加上無黨籍、新黨、台聯等小黨，共會有14人爭取，且其中還有知名度高的新黨潘懷宗、無黨籍林瑞圖等選將，堪稱選情大爆炸，黨內將依民調結果選出最強候選人後，再協調配票方式，力拚勝選全壘打。另外，第六選區大安文山區、第四選區中山大同區，也會陸續展開初選民調。

(中國時報)

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