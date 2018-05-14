南寮舊港未完工 竹市龍舟賽喊卡

新竹市端午龍舟賽今年將停辦1年。（徐養齡翻攝）

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中國時報
／竹市報導

端午節重頭戲龍舟賽，今年新竹市民恐無緣欣賞。市府城市行銷處指台68道路延伸南寮工程，及舊港水域閘門未完工等因素，基於安全性考量停辦1年，新竹縣則照常舉辦龍舟賽，於6月18日於新豐池和宮前水域登場。

新竹市龍舟賽每年叫好又叫座，南寮舊港每逢端午必定人聲鼎沸，吸引來自海內外團體組隊參加，市警局、市消防局的年度「警消大戰」也是眾所矚目的傳統戲碼，歷年來互有輸贏，今年則因工程關係被迫中斷。

市府城銷處說明，因內政部營建署目前正進行台68道路延伸工程，南寮大道建設在即，另舊港水域新水閘門工程尚未完成，基於選手比賽安全性，今年決定停辦1年。

事實上，這已經不是新竹市首次停辦龍舟比賽，城市行銷處指出，以往就曾因施工、SARS等原因停辦，但南寮龍舟賽仍是市民引頸期盼的年度好戲，每年舉辦都吸引爆滿人潮，今年起就有不少團體詢問報名細節，市府也曾赴青草湖、南港等水域探勘，但皆不適合舉行。

「仍有親子活動！」城銷處表示，儘管龍舟賽停辦，市府仍將舉辦應景端午節節目，計畫以親子活動模式呈現，如親子沙灘戲水等項目，待明年工程結束重新復賽。

少了南寮龍舟賽，新竹縣新豐池和宮前的年度龍舟大賽更受矚目，目前已有41隊報名參加，清大、台積電等團體則跨縣市參與，6月18日在池和湖登場，精彩可期。

(中國時報)

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