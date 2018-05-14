捏陶彩繪 千歲學員傳承客家獅

2018年05月14日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

為保留客家青獅文化，台中市客委會輔導台中市客家民俗發展協會成立「客家獅頭製作暨獅頭彩繪研習班」，經2個月研習，由24名平均年齡65歲以上，年紀加起來逾1500歲的「千歲」學員，從獅頭製作捏陶土、成型、製作、彩繪認識客家青獅，共製作22件客家獅頭，傳承客家獅藝。

客委會主委劉宏基表示，客家青獅製作工序繁複，從選泥、製模、糊紙、成形、彩繪、裝飾、獅被、獅尾，全程必須需經幾10道工序，歷時數10天才能完成，是客家人傳承已久的技藝文化遺產。

「獅」在很有意義！參與的學員說，2個月來從製作獅頭門外漢，到捏陶土做成獅頭模型，慢慢開發興趣和耐心，也從製作及彩繪中認識客家青獅，希望從青獅開始，多方面推展客家文化，促進族群間交流，也盼以祥瑞驅邪的好彩頭，為社區祈福。

台中市客家民俗發展協會指出，青獅體型碩大，目如銅鈴、口似血盆，外表猙獰威猛，尤其是一抹潔白的眉毛分外醒目，自古就有「青獅白目眉」與「獅王」的美譽。

劉宏基說，青獅因頭頂畫有八卦圖、北斗七星狀的圖案，有解厄、納福、消災之意，且是涵蓋戲劇、武術、舞蹈與音樂等元素的表演藝術，為客家人特有傳統民俗文化之一，青獅早期多於春節期間、廟會慶典及客家民俗活動時表演，取其納福迎祥的好兆頭。

(中國時報)