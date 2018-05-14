獎勵回收 廢漁網換百元禮券

2018年05月14日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高巿府海洋局日前正式公告實施「獎勵廢棄漁網回收再利用」，每10公斤可兌換100元超商禮券，中芸、興達、永新、彌陀及蚵子寮等漁港，2天就回收1640公斤廢漁網，不少漁民認為做環保還可賺外快，真的很划算。

獎勵計畫從本月9日正式實施，為方便漁民到漁港兌換，海洋局也特別訂定回收日，包括旗津、鼓山、小港臨海新村、鳳鼻頭、中芸等南區漁港是星期三，北區漁港的興達、永新、彌陀與蚵子寮，回收日則是星期四。

上月海洋局在蚵子寮漁港、彌陀濱海遊樂區舉辦淨海、淨灘，2天有超過上千人參加，清出陸上垃圾735公斤、海底垃圾302公斤，過去最高也曾1個月清出400公斤的廢漁網，獎勵廢棄漁網回收，不僅兼顧生態也是資源再利用。

海洋局長林英斌說，以往漁網回收後大都直接送進焚化爐，這次獎勵計畫另公告開放藝術工作者、農民或學術單位在回收日到漁會免費索取，各種再利用的成果，如懸掛圖畫、裝置藝術或瓜果種植等照片，也會分享出來。

例如5月10日回收當日，就有台南李姓民眾在興達漁港看到回收漁網宣傳海報，因他本身務農有防鳥及鼠害需要，於是特別跑到永新漁港，順利領到10公斤的網具，由於獎勵計畫反應熱烈，海洋局表示將會持續辦理。

事實上，國際間將回收廢漁網再利用的例子不少，透過「垃圾變黃金」，可以重製為球鞋、排汗衫、滑板、太陽眼鏡等，海洋局也透露，目前正尋找具漁網重製技術並有相同環保理念的廠商，未來可合作開發產品。

(中國時報)