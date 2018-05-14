母親節快樂！江啟臣送康乃馨 林佳龍分享愛心蛋糕

2018年05月14日 04:10 中國時報 陳淑娥 、 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

立委江啟臣（左）與夫人劉姿伶（中）在豐原第一市場發送康乃馨給媽媽們。（陳淑娥攝）

立委江啟臣等人13日前往豐原第一市場，分送康乃馨給偉大的婆婆媽媽們，並邀她們趁著買菜時，停下腳步小憩，享受免費按摩及喝咖啡紓壓，以慰勞自己的辛勞。台中市長林佳龍則在臉書分享第一次做蛋糕的影片，以愛心做的蛋糕，祝媽媽們「母親節快樂！」。

母親節是媽媽的節日，但豐原第一市場一早即人山人海，到處可見婆婆媽媽提著菜籃採買，江啟臣、張瀞分、陳本添及立委盧秀燕服務處人員，現身市場裡發送康乃馨，還有阿嬤主動上前索取、小朋友拿到後開心獻給媽媽，500束康乃馨一下子就送光，洋溢溫馨氛圍。

江啟臣表示，今年連續第6年辦理幫媽媽按摩活動，平常辛勞的她們，連母親節都還要上市場買菜，希望在辛苦之餘，可以稍微停下腳步，享受視障協會的真人按摩，還有蕙心中醫幫忙量血壓及把脈，今年更邀「咖啡獵人」國際咖啡師陳俊麟現場手沖咖啡，請大家享用。

台中市長林佳龍13日在臉書分享首次做蛋糕的影片，他穿上圍裙做蛋糕有模有樣，特別挑選太太廖婉如喜歡的芋泥，鋪上奶油、水果，再插上小卡片，大功告成，藉由蛋糕祝媽媽們母親節快樂。

市議員參選人施志昌在大甲第二市場門口發送海芋，媽媽們又驚又喜。施志昌說，為推廣外埔海芋，支持地方農產品，特別訂購數百支分送，海芋也很適合當作母親節禮物。

(中國時報)