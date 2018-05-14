聲音沙啞 聲帶囊腫成元凶

2018年05月14日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

導遊郭小姐近來聲音不再宏亮，漸漸聲音沙啞「燒聲」，她一度不以為意，沙啞程度卻越來越嚴重，講話更吃力，經由台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師許瑛倢檢查，發現右側聲帶囊腫，執行微創「聲帶類固醇注射」4周後，郭小姐的聲音逐漸恢復正常。

許瑛倢表示，酒精、胃食道逆流等刺激，都有可能引發聲帶內黏液或是腺體阻塞而產生囊腫，大部分的症狀，患者覺得說話很累、聲音沙啞或是唱歌高音唱不上去等。

她強調，藥物、語言及手術，都是聲帶囊腫的治療方式，但藥物治療、語言治療的效果不佳，常常影響患者就醫意願。

傳統手術治療則是執行「喉顯微手術」，這種手術方式需要插管、全身麻醉、住院，術後禁聲一周，有一定的風險與不便。

許瑛倢提到，近年來較新的治療方法是利用微創「聲帶類固醇注射」的方式，可在門診做局部治療，不僅不需要住院，也可以免去全身麻醉的風險。

微創「聲帶類固醇注射」的治療範圍廣泛，不論是聲帶囊腫，或是聲帶結節、疤痕性聲帶，都可以透過這種治療方式獲得緩解。

許瑛倢表示，若確診為聲帶囊腫，要趕緊請專業醫師對症治療，若長期不治療，不只聲音沙啞、說話吃力，也有可能造成對側聲帶長期磨擦而引起聲帶結節（長繭），增加治療困難度。

她建議，要戒掉「清喉嚨」的壞習慣，因為「清喉嚨」容易刺激聲帶產生痰，要盡量避免，另外調整說話的方式，說話不疾不徐，不大聲，也不要說太久。

(中國時報)