帶愛犬爬山迷路 7天等到救援

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中國時報
／竹縣報導

新竹市邱姓男子5日到新竹縣尖石鄉錦屏村爬山，特別帶愛犬「蜜雪兒」同行，不料熟門熟路的邱男上山隔天就迷路，與蜜雪兒靠著1包花生撐過7天待援期，期間一度失聯，幸好消防隊精密推算出可能位置，克服萬難將人、犬平安救下山。

55歲邱姓男子登山經驗豐富，本月5日帶狗兒到錦屏登山，計畫走環狀路線，行經4個三角點，可一口氣爬4座山，然而每座山動輒海拔1500到2000公尺，又非大眾登山路線，環境險惡，路途雜草叢生，邱未攜帶GPS，上山隔天就迷了路。

邱男冷靜拿手機撥打119求救，不料訊號微弱到撥不通，改打112才順利與消防局取得聯繫，只是7、8、9日救難人員循可能的途徑尋找皆無所獲，幸好10日邱成功撥通，告知其位置有約4公尺寬河床，溪旁有帆布搭的工寮。

消防局查出其最後發話的基地台位置在青蛙石，一旁標高1510公尺高台山，交叉比對其敘述地點，研判受困位置在錦屏溪最上游。

消防局第二大隊小隊長馬明義、竹東分隊林佑安、吳忠任3人研判邱男連日來折騰，所剩糧食可能已所剩無幾，決定捨棄平緩山路，選擇從1900公尺處直接下切600公尺到達溪谷，以能加快趕到搜救位置，穿越雜木區及無數陡坡，終於找到邱男待救的工寮。

邱男感慨說，他的糧草早在上山第2天就吃完，接下來僅靠1包花生苦撐，他與蜜雪兒每天分食10、20顆維持基本體力，幸好附近尚有水源，歷劫歸來內心只有一句「感恩」能形容，對消防員致上十二萬分的謝意。

(中國時報)

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