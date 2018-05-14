侯友宜回朴子過母親節

2018年05月14日 04:10 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

國民黨新北市長參選人侯友宜13日特地抽空南下回到嘉義縣朴子市老家，與高齡近90歲的雙親共進午餐，三代同堂歡度母親節。家人除準備雞肉飯、苦瓜丸、豬腳及菜包等家常菜外，更一早到東石鄉、布袋鎮等地，買當季鮮蚵煮蚵仔湯，讓他一解思鄉之情。

侯友宜透露，自己母親高齡89歲，看見兒孫齊聚一堂，高興心情不言而喻。他也坦言，平時忙於工作，沒時間陪伴媽媽，因此特以私人行程返鄉，與家族親友共享難得的團聚時光。

難得回老家的侯友宜認為，「在家吃飯比較溫馨」，家人也一早就到處張羅桌上菜餚，還特別去買目前正值收成季的鮮蚵，去殼蚵肉各個碩大肥美，光是煮湯即可品嘗鮮甜滋味，也是侯友宜難以忘懷的嘉義美食。

嘉義區漁會表示，嘉義沿海地區產蚵量，約占全國產量一半以上，浮棚式蚵架大概有9000棚，平掛式蚵棚約700公頃。自去年11月起放養，至今已陸續收成，現在正是品嘗鮮蚵的最好時機。由於近年來蚵仔價格不錯，蚵農放養量也比往年多1成，因量大價格也相對平穩。

自產自銷的蚵農張霈茵表示，自家養殖蚵仔約10年，多採深海浮棚式放養，「吸收養分會比較多」，蚵肉各個鮮甜飽滿；她還指出，目前產地價每台斤約140元，現在買蚵絕對便宜又好吃。

(中國時報)