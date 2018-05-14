合作沒進展 柯「尋求所有人支持」

2018年05月14日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 吳堂靖 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲因為兩岸論述致歉惹議，藍綠都不討好，讓他多次感嘆台灣社會被6％深藍或深綠民眾綁架，不過反遭獨派批評「6％不知道怎麼算的？」柯文哲13日受訪回稱，台灣2300萬人口，有黨籍的人不到100萬人，只占少數；而面對民進黨仍傾向自提候選人，他也表示，會持續尋求包括小黨在內的所有人支持。

不過，對於柯文哲的說法，國民黨台北市長參選人丁守中昨天反譏，民進黨過去不也被柯文哲綁架？重點是選民不要被任何人綁架。有意參選台北市長的綠委姚文智也批柯文哲，指很多人都被柯的謊言綁架。

柯文哲道歉風波不斷，如今民進黨自提人選呼聲逐漸升高，尤其駐日代表謝長廷日前回台參加慶生宴，當場勉勵子弟兵姚文智爭取台北市長提名，還稱「態勢愈來愈明顯」，要姚努力衝高民調。對此，柯認為，這也還好，姚文智本來就是謝系，派系大老不可能說「你不行」，這是人情世故。

是否已做好準備？柯僅說「盡力吧」，也不知道什麼叫做有準備，什麼叫做沒準備；外界認為，若民進黨確定不禮讓，柯將積極尋求時代力量、社民黨等小黨支持，對此，他也未把話說死，強調「可以的話，我尋求所有人支持。」

不過，近日不僅因為發言惹議，北市府研考會官方民調結果，柯文哲的市政滿意度也只有65分，比去年還低。他昨天不以為然地說，在台北還好啦，差不多就這樣，台北市民要求比較高。

但丁守中仍痛批，65分的分數在大學評比裡面就是C，很糟糕，柯文哲不做A+的學生，至少也要有A；他認為，柯不僅成績不好，進步也有限，若給他機會做市長，台北市絕對會不一樣。

(中國時報)