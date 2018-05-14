合作沒進展 柯「尋求所有人支持」

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲因為兩岸論述致歉惹議，藍綠都不討好，讓他多次感嘆台灣社會被6％深藍或深綠民眾綁架，不過反遭獨派批評「6％不知道怎麼算的？」柯文哲13日受訪回稱，台灣2300萬人口，有黨籍的人不到100萬人，只占少數；而面對民進黨仍傾向自提候選人，他也表示，會持續尋求包括小黨在內的所有人支持。

不過，對於柯文哲的說法，國民黨台北市長參選人丁守中昨天反譏，民進黨過去不也被柯文哲綁架？重點是選民不要被任何人綁架。有意參選台北市長的綠委姚文智也批柯文哲，指很多人都被柯的謊言綁架。

柯文哲道歉風波不斷，如今民進黨自提人選呼聲逐漸升高，尤其駐日代表謝長廷日前回台參加慶生宴，當場勉勵子弟兵姚文智爭取台北市長提名，還稱「態勢愈來愈明顯」，要姚努力衝高民調。對此，柯認為，這也還好，姚文智本來就是謝系，派系大老不可能說「你不行」，這是人情世故。

是否已做好準備？柯僅說「盡力吧」，也不知道什麼叫做有準備，什麼叫做沒準備；外界認為，若民進黨確定不禮讓，柯將積極尋求時代力量、社民黨等小黨支持，對此，他也未把話說死，強調「可以的話，我尋求所有人支持。」

不過，近日不僅因為發言惹議，北市府研考會官方民調結果，柯文哲的市政滿意度也只有65分，比去年還低。他昨天不以為然地說，在台北還好啦，差不多就這樣，台北市民要求比較高。

但丁守中仍痛批，65分的分數在大學評比裡面就是C，很糟糕，柯文哲不做A+的學生，至少也要有A；他認為，柯不僅成績不好，進步也有限，若給他機會做市長，台北市絕對會不一樣。

(中國時報)

侯友宜回朴子過母親節 桃捷推半價定期票 任你行

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。