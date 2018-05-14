議員關切499之亂 遭嗆作秀

2018年05月14日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

電信業者499之亂持續延燒，13日恰逢母親節，各業者開門營業的據點依然擠滿人潮，甚至全家出動辦完後才要過節，被調侃是另類「母親節吃到飽大餐」。台南市議員蔡育輝接到民眾投訴指辦理業務遭拒，他12日上門關切，並表示周一上班日將要求市府消保官處理以保護民眾權益，沒想到PO臉書反遭網友嗆翻。

不少像是電信業從業人員眷屬的網友留言反問，「我老婆現在還沒下班，議員不聯絡相關單位來勞檢，還找消保官，是要幫我帶小孩嗎？」也有人直批是在作秀；對此蔡育輝無奈表示，業者推案衍生問題，民意代表針對選民反映去了解，卻造到謾罵也不合理。

蔡育輝說，全台不斷上演499之亂，業者也看到在沒有配套狀況下員工得加班消化業務，也沒有多餘人力支援，應該要求各店公告，達到一定排隊等候人數就提前結束營業，減少消費糾紛。他也建議業者，應該開放在15日上班時間內拿到號碼牌的消費者，都可以在半天內到門市申辦。

昨天是中華電信499上網吃到飽費率申辦的最後一個假日，各直營及特約服務中心依然擠滿上門等候的民眾。以新營為例，2個服務中心各有不同方式因應，直營中心上、下午各開放150個名額，特約中心則不限抽號數，但過號者不予辦理；有員工私下透露，打烊後還忙到凌晨1點多才下班，真的是「夠了」。

(中國時報)