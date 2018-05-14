別低估無色選民爆發力

2018年05月14日 04:10 中國時報 邱師儀

台大臨時校務會議日前以77票贊成對上30票反對，通過「教育部應依大學法處理台大校長遴選結果，盡速發聘」之提案，但教育部仍一意孤行，重申台大應促請遴委會重啟遴選程序，以補正瑕疵。拔管、挺管在蔡政府強勢執政與台大人抵抗威權絕不退讓之下，大概就會一直僵在那裡，然後一路僵進年底大選。

不管是蔡總統還是賴揆，心裡打的算盤大概是認為提拔一個蠻橫的教育部長吳茂昆處理拔管案，可安撫深綠勢力，尤其民進黨基層對於蔡一直猶豫是否要禮讓柯P選台北市長這件事，早已按耐不住情緒。偏偏柯P很清楚民進黨吃軟不吃硬的罩門，在柯、蔡決裂之際竟然可以道歉收回「兩岸一家親」的言論，重新回頭向淺綠選民招手。柯P總可以狀似無辜地狂吃民進黨豆腐，深綠恨得牙癢癢卻又無法有效反制。

格局放大一點，不僅台北市選民，各種民調所顯示支持柯P的選民顯現的民氣與底蘊，同樣也反映在全民怎麼看拔管這件事情上。「蔡英文／賴清德／吳茂昆」所構成的霸權鐵三角，依政黨立場蹂躪大學自治，不但低估了中間與淺藍選民的智慧，甚至也低估了淺綠選民的思考力。

蔡總統從4月提名前監委黃煌雄擔任促轉會主委開始，本來有希望朝南非式和解的方向去努力，一度讓外界感覺到一個順應世界「去政黨化」潮流的蔡英文是有可能的，但隨著拔管案越演越烈，證明了民進黨在政爭時刻仍會選擇縮回鐵綠軀殼的天性。

但時代一直在變，民進黨適應時代適應得比國民黨好，並不代表民進黨適應時代適應得比千千萬萬的台灣人好，尤其比年輕人好。新的民主潮流是素人政治與去政黨化，這個風潮儘管帶有民粹的副作用，還是從歐洲燒到美國再燒回亞洲，台灣也不例外，我們姑且稱台灣的支流為「無色新政治」。

跨越藍綠已是老梗了，新梗是摒棄藍綠就事論事，在這股潮流之下，政治人物還是可以參加政黨，甚至出身威權家庭，卻不受政黨與血統所制約。筆者已數次提及目前台灣最有本錢玩「無色新政治」的，包括張善政、韓國瑜、蔣萬安與柯P，最近又多了一個在網路上很夯的「老鮮肉」─無黨籍的台南市長參選人林義豐，其娛樂效果不論，卻實實在在地反映出年輕人對於藍綠政治真的已經膩到不行。

在「無色新政治」之下，對管中閔來說絕對是正面影響，倒不是說管被打成悲劇英雄，而是支持管的民意就是對民進黨霸權反彈的一個出口。

拔管案最新的爆炸性發展，是曾任民進黨政府副總統的呂秀蓮與國民黨政府行政院長的張善政，以台大校友身分，共同以「不是挺管，是挺法治」為題聯合發表聲明，針對5月12日台大臨時校務會議決議，建請教育部依據《大學法》第9條規定聘任管中閔。呂更強調台大遴選出管中閔之後，教育部只有聘任而無核准之權。

這一綠一藍的政治人物此次選擇超越藍綠，蔡政府的耳光也被打得震天響，管中閔的聘任案其實也用不著由藍營來替他說話了，大多數「無色」的民眾和呂、張一樣，要的只是國家依法行政，如此而已。今年底的縣市長暨市議員選舉，民進黨會不會慘敗或者險勝？主流選民將給出明確的答案。（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)