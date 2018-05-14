現狀已改變 台灣價值需新論述

2018年05月14日 04:10 中國時報 戎撫天

蔡總統強調「台灣價值」，並作為評判柯文哲的標準，引起許多爭辯。何謂台灣價值？可謂言人人殊，蔡英文總統也未訂出明確的定義。合理推論，應非實踐台獨，亦非追求統一，而是以「維持現狀」實現台海和平，並鞏固本土政權。可以說，「維持現狀」應是蔡英文政府執政的核心目標。

蔡政府承諾「維持現狀」卻拒絕在九二共識問題上妥協，初期大陸雖不滿意，卻願意等待台灣轉念，兩岸仍能維持冷和局面。但最近幾個月，蔡英文任命賴清德為閣揆，作為她與獨派之間的平衡，大陸對台獨問題的憂心開始升高，兩岸關係趨向緊張。加上大陸和美國內部的政治生態都發生劇烈變化，美中關係也漸趨緊張，美、中、台大三角及紅、藍、綠小三角的6個雙邊關係，都發生權力失衡現象。

蔡總統堅持的「現狀」是由美國「一法三公報基礎的一中政策」、大陸「心靈契合的和平統一政策」及民進黨政府「基於《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》及九二會談歷史事實的善意」所共同構成。川普總統就任後，美國對中強硬派當道，以「印太戰略」、「經貿制裁」雙劍制衡中國，川普總統也頻頻打台灣牌，美國國會更通過多項友台法案，大陸解讀「一中政策」內涵已質變；同時大陸綜合國力更強，尤其中共十九大授予習近平更大的權力並確立新國家發展戰略後，實現國家統一的決心更加堅定；大陸更認定蔡賴政府號稱「維持現狀」卻實質推動「緩獨」，因而加大對台灣的打擊力度。套用陸委會主委陳明通的理論，「納許均衡」已經被打破。

兩岸小三角也已失衡，民進黨全面執政後，國民黨全然失去籌碼，兩岸中道力量極度弱化，中華民國依託的九二共識似乎將走入歷史。但兩岸關係已由陸方掌握優勢，大陸學界已不再提「共同統一論」，並放棄對「一中各表」的「容忍」，改採「一個中國的九二共識」及「實現國家完全統一」論述。「一國兩制、和平統一」基本政策雖未改變，卻愈來愈少使用「心靈契合」4個字，更多人開始討論「非武力的強迫統一」，對台鴿派學者噤聲，鷹派當道。大陸對台部門積極「惠台」，希望爭取更多台灣民心支持，外交與軍事部門則全力「改變現狀」，台灣外交勢必更孤立，國防壓力也會與日俱增。

台灣內部綠營固然牢牢掌握絕對的執政優勢，並成功拆解國民黨的社會根基，但執政顯然不得人心，民意支持度接近一蹶不振，今年地方選舉將是蔡英文權力基礎的嚴厲檢驗。民進黨若不能勝選，蔡英文2020連任之路將荊棘遍野。弱勢的蔡英文政權面對強硬的中國大陸與野心勃勃的獨派勢力，未來2年她還能牢牢掌握舵輪，為2300萬人民的生存發展創造最大優勢嗎？

中美關係雖然動盪，但新均衡正在形成。美國鷹派當家，卻承受不起與中國決裂的代價，川普更無意與中國全面對抗。習近平曾承諾川普，願幫助美國解決朝核問題，中國說到做到，即將舉行的「川金會」，金正恩已同意實現非核化目標。老實說，這件事川普有欠於習近平。在經貿問題上，川普對中國發動攻勢，派出最高層級貿易談判代表團到北京踢館，兩天後不歡而散，但雙方很快就宣布劉鶴副總理將赴美，中國並透露代表團將攜帶深化改革計畫，作為對美國的回應。看來，中美經貿談判也將延續「鬥而不破」這樣的格局，建立新均衡。

至於戰略競爭問題，縱然美國有心遏制中國壯大，美國綜合國力也遠高於中國，但差距終究已縮短，中國軍力在東亞居主場優勢，而且是崛起中的新銳，美國海軍在東亞則師老兵疲。另一方面，中國正積極改善與周邊國家的關係，中印與中日高層對話已經恢復。就趨勢而言，印太南海已不再是美國說了算的舊格局。

美國是兩岸權力均衡的關鍵因素，用台灣方式說：美國是台灣國安最主要保障；用大陸的話說：華盛頓是解決台灣問題的主要障礙。民進黨政府有心扈從美國，大陸看在眼裡，心中自有判斷，對民進黨政府的戒心與敵意會一天比一天更重，兩岸權力失衡將更嚴重，台灣勢必要承受大陸更沉重的外交與軍事壓力。

「現狀」已經改變，蔡英文的「台灣價值」將同時面對大陸與獨派的雙重擠壓，加上施政不得民心，不但她定義的「台灣價值」將受到更嚴酷的挑戰，面對「創新之都」深圳市GDP超過台灣的事實，台灣民眾也需要重新思考台灣的定位與價值。

(中國時報)