顏色放兩邊 人才擺中間

2018年05月14日 04:10 中國時報 莊淇銘

筆者多年來持續呼籲台灣社會不要被政黨操控，被顏色左右，因為台灣高達94%的人民是無黨無派的。然而，少數6%的政黨人士如何操控94%的多數人呢？其方法就是透過執政的權力掌控或影響媒體，製造輿論，甚至於抹黑對方，達到自己的目的。

其中，最有效的方法就是分化社會，將社會簡單地化約成藍綠，然後讓藍綠的支持者戴起藍綠的眼鏡來看事情，這當然讓台灣公共事務無法理性對話與溝通，社會自然更對立。但這種對立對政客而言是最好的，因為政策錯誤沒關係，顏色正確才重要。只是，在此情況下，受害的是台灣，受傷的是人民。

一個社會要進步，最重要的就是要讓「人盡其才」。當年李國鼎為了國家到全球延攬許多人才，包括張忠謀，這是台灣締造世界經濟奇蹟的重要關鍵，如果當初李國鼎考慮的是自己的派系，那台灣就沒有當年的輝煌歲月。

毛澤東文化大革命就是只論顏色，不論是非，知識分子被打成黑五類。這也造成大陸經濟衰退，知識倒退，在世界經濟體系中排行落後。直到鄧小平提出「管他黑貓白貓，會抓老鼠的貓就是好貓」。其意涵就是不看顏色，只看專業，只論是非。改革至今，大陸成為世界第二大經濟體。

朋友問我，台灣曾經創造世界經濟奇蹟，為亞洲四小龍之首，國民所得遠超過大陸。然而，近20年，經濟成長遲滯，薪資倒退到20年前，相對地，大陸國民所得越來越高，為何會如此？我回答說，因為20年以前的年代，「台灣在拚經濟，大陸在搞文革」，所以台灣經濟起飛。近20年來，「大陸在拚經濟，台灣在搞文革」，只看顏色，不論專業，當然造成「用人不當，用人不唯才」。南韓三星總裁李健熙一再強調，未來的企業能否繼續存在，就是在「人才的競爭」。政府「用人不當，用人不唯才」，當然會造成國家成長遲滯及衰退。

請看，北農吳音寧總經理再怎麼出錯，再怎麼不專業，都穩坐其位。相對地，合法程序遴選出的台大校長管中閔，經過100多天，教育部都還違法不發聘書，就是「只看顏色，不論是非」最赤裸裸的例子。台灣再這樣下去，大陸「文化大革命」造成的傷害就是台灣的殷鑑。

所幸，看到前副總統呂秀蓮及前行政院長張善政以超越藍綠的角度發表了聲明，希望公共事務回歸理性討論。兩位都呼籲教育部按照台大遴選委員會的選舉結果發聘書給管中閔。前副總統呂秀蓮表示「法治是民主的根基，法治的核心原理是人人平等，不因人而異。基於此，我們雖屬不同政黨，但願超越藍綠，共同呼籲：不挺管，只挺法治！」我內心為兩位喝采，更希望未來有更多的人跳脫藍綠，回歸是非。（作者為國立台北教育大學教授）

(中國時報)