鴻海現金減資 台灣沉痾加重

2018年05月14日 04:10 中國時報 黃丙喜

鴻海日前宣布27年來首次現金減資20%，每股退還股東現金2元，引發市場關注。今年上市上櫃公司預定發放的現金股利將達1.6兆元，辦理現金減資的有14家，兩項都連續兩年創歷史新高。股東們固然荷包滿滿，但這卻是國家經濟力和產業競爭力同步下滑的徵兆，蔡政府不能自我感覺良好。

上市上櫃公司紛紛現金減資和發放現金股利何以是經濟反轉的徵兆？因為如果企業虧損減資，當然是營利不好；現金減資則是因為營業縮減導致資金需求降低，股東們樂得趁機收回一些資本，也少繳一些稅。至於為何發放現金股利而不發放股票股利？這和減資的道理一樣，基本上是不看好未來的營運，又找不到新的投資機會，所以不發放股票股利，以免侵蝕資本結構，降低獲利的本益比，進而打壞了股票的價格。

企業上市櫃是為降低資金成本、擴大營業獲利和追求資本利得。近年銀行濫頭寸多，利息低到比從股票市場取得資金還划算。營業獲利部分，以電子資訊業為例，3年前開始落到「茅山道士」（毛利只有3到4%）的微利。去年電子代工業四哥的盈餘再次下降5至29%，目前又面臨營運成本上升、主要客戶訂單下滑和中美貿易戰的衝擊，獲利壓力當然有增無減。

再看看資本利得的指標─股價本益比，台灣相對亞洲市場長年偏低，不難理解為何37家台商正在香港排隊上市A股。大陸政府專案配合加速審核作業，香港的國際籌資能力、稅負和商業環境也相對台灣有優勢，蔡政府以意識形態治國，中美貿易戰又紛爭不止，難怪台灣的上市上櫃公司競相出走。

世界市場中的小國面對全球化的浪潮只能敞開經貿投資大門。歐洲小國的產業成功轉型關鍵在於政治的穩定和經濟的靈活。台灣近20年來，政府、企業及社會卻一直缺乏這種穩定與靈活，反陷入「溫水煮青蛙」的無感，政府官員們還要冷眼看著國家經濟力和產業競爭力下滑多久呢？

台灣企業當前面對的三大難題是產業轉型、傳承接班和組織變革，照理說更需善用股市來籌措資金和吸引人才。當企業家紛紛反向庫藏現金或追逐房市投資，那是國家經濟力和產業競爭力走向虛幻的開始。

1997年的亞洲金融危機和2008年、2011年的歐美金融風暴，成因都是游資泛濫及金錢遊戲的結果。對於國內企業紛紛現金減資和發放現金股利的警訊，蔡政府應有所警覺，盡快拿出經濟振衰起敝的藥方，千萬別被股市上萬點的一時榮景給騙了。因為樹幹空了，花開得再漂亮，也香不了多久的。（作者為國家公益發展協進會理事長）

(中國時報)