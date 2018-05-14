名家觀點－殘忍的騙局

2018年05月14日 04:10 中國時報 黃光國

日前桃園地檢署由主任檢察官率隊搜索「台灣民政府」中央會館，拘提祕書長林志昇等7人，在林家查扣1億3000多萬元現金等，依詐欺、《洗錢防制法》等罪嫌漏夜偵訊，並收押禁見。

台灣民政府成立於2008年2月，主張台灣暫時由「美國軍政府」占領，但主權屬於「大日本帝國」，所以應「與日本統一」。從2012年起，宣稱「美國軍政府」授權台灣民政府發行身分證、行車牌照、旅行證，並開設課程，宣稱結業學員在「接管」後可優先獲派任命為政務官；同時每年組織「日本天皇陛下祝壽團」，參拜日本靖國神社。

在「言論自由」的「鐵帽子」保護下，這樣一個怪異的團體不僅是公然掛牌營業，且組織「黑熊部隊」保護他們的活動。截至目前為止，領取台灣民政府身分證者，已多達3萬餘人。直到有人拿台灣民政府身分證到美國在台協會辦免簽證時，被擋在門外，檢調單位才以「吸金詐財」的罪名著手偵辦。

此詐欺案最值得反思的問題是：台灣社會中真的有不少人相信台灣民政府的政治主張；而且蔡政府和許多獨派團體的政治主張其實也跟台灣民政府相去無幾。

新加坡前總理李光耀曾說過一句名言：「許多台灣人相信美國一定會保護台灣。美國如果真能保護台灣，那很好；但美國如果無法保護台灣，卻讓台灣人以為可以，那就很殘忍了。」台灣民政府之所以能行騙十幾年，就是利用「許多台灣人相信美國一定會保護台灣」的心理，但發現受騙的民眾還可向治安單位檢舉，要求賠償損失。

今天蔡政府和其他許多獨派團體莫不以「美國一定會保護台灣」作為前提，來號召群眾，追求諸如入聯公投、參與國際組織之類的目標，希望人民相信：她也是「棋手」，不是「棋子」。然而，當事實一再證明：美國人最感興趣的只是販售軍火給台灣，讓台灣「保護她自己」。這跟台灣民政府的詐騙手法有什麼兩樣呢？這樣一再唬弄台灣人民，難道不夠「殘忍」嗎？當台灣人民發現自己受騙上當時，又能向誰控訴呢？什麼時候台灣人民才能從這個「殘忍的騙局」中醒悟過來？（作者為國立台灣大學心理系教授）

(中國時報)