名家觀點－寶佳挑戰金管會

2018年05月14日 04:10 中國時報 劉育民

最近寶佳集團對入主台新金展現強烈的企圖心，不但發表致股東公開信，並到台新金法說會踢館，希望以9%的股權爭取進入台新金董事會。

先不論建築業的高槓桿比例融資性質，及以往建築業入主金融業造成弊案頻頻的適格性問題，寶佳到處插手上市公司，本身卻不上市，透明化顯然不足。金管會顧立雄主委說，對台新金與寶佳的股權之爭，他不會偏袒任何一方。這樣的說法容易讓人覺得金管會對「產金分離」及「金金分離」的原則鬆動。顧主委本來就從未偏袒過台新或其他金控，但重點在於他會不會偏袒寶佳集團？

寶佳集團已明顯挑戰金管會的政策。第一，他以未上市公司身分到處插旗金融機構董事會，建立直接、間接的影響力，其動機為何？作法是否適當？都已引起外界議論，金管會理應強烈表達反對意見，但至今卻作壁上觀，無形中等於鼓勵寶佳繼續「努力」。顧主委不應忘記金管會有維持金融業治理環境的行政義務。

其次，過去重大金融購併案，只要是建築業發動的案例，多數的結局都以弊案收場，讓納稅人賠了不少錢，包括力霸、華隆、幸福人壽、遠雄等。對於此類產業入主金融機構，主管機關更應慎重，以免成為未來的爆彈。金管會對建築業介入金融業也應有更透明的管理政策，例如公司治理要可受公評（如上市評鑑）、過去經營方式無瑕疵等。如果企業這些條件都不具備，卻運用社會關係及銀彈擬進入金控董事會，一開始的適格性就值得質疑。

最後，寶佳集團對金融業的投資動機，一開始說是要學習台新金控的經營，到了股東會又說要監督台新，前後落差之大令人懷疑。事實上，寶佳從未經營過金融業，或許學習的說法有其正當性，但既有學習的需要就必須爭取經營者的支持，純粹靠股權競爭董事席次，怎麼「學習」？前後矛盾的說法又如何能讓其他股東放心？

總之，寶佳在進軍金融業的策略上犯了兵家大忌，前倨後恭、四處出擊，自己未上市卻對上市公司到處點火，市場派作風十足，而金管會的立場卻高度不夠，請顧主委三思！

（作者為金控公司法務人員）

(中國時報)