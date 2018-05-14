2018年05月14日 04:10 中國時報 主筆室

上周五經濟部宣布實施「油價緩漲機制」，這是一個貌似為民著想、減輕民眾負擔的政策，實則是惡化分配、搞濫財政又無益節能的政策，經濟部應收回。

經濟部的緩漲機制，是在油價每公升上漲到30到32.4元區間內，中油吸收25%的漲幅，第2級32.5到34.9元，中油吸收50%；超過35元以上，中油與政府共同吸收75%。經濟部推出的理由是要「減緩物價衝擊」，由中油與政府吸收部分漲幅，可以減輕民眾負擔，自認是「德政」一件。

但不論是中油或政府吸收，其實都是一種由政府─也就是國庫補貼用油者的作法。誰得到的補貼多？開車族比公車族多，用油多者獲利大，企業得到的補貼更百倍於一般民眾。這是一種「逆向的所得重分配」，最終利益由弱勢者流向強勢者。

經濟部緩漲機制是油價越高，政府吸收比例越高。但油價如果長期站上35元以上，政府能長期吸收75%的漲幅嗎？蔡政府顯然忘記扁朝油電凍漲，讓中油、台電虧損上千億元的教訓，這種補貼最後必讓政府財政更形惡化。

不必念過經濟學，稍有常識者都知道「以價制量」；油價漲高，民眾必然會開始節能省油，或是改搭大眾運輸或是共乘，甚至少出門都可能，高油價確實能降低需求。不過，在政府補貼油價後，這種效果一定降低，無益節能省油。

根據行政院主計總處的預測，今年消費者物價上漲率仍可維持在1%左右的低水準，油價對物價的影響與帶動效果其實已較過去輕，行政院完全沒理由推出這個緩漲機制，因為根本沒衝擊嘛！

(中國時報)