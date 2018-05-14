當川普控制不了川普主義

2018年05月14日 04:10 中國時報 劉必榮

美國總統川普在當地時間5月8日下午正式宣布退出《伊核協定》。對川普而言，這個決定並不意外，但前中情局官員指出，中東原本就四處戰火，美國退出協定無異提油救火，逼得伊朗發展核武，只會讓中東衝突更為加劇。5月14日，美國又丟了第2罐汽油到中東，正式將駐以色列大使館搬到耶路撒冷。5月14日是以色列建國日，巴勒斯坦人稱這天是自己的災難日。巴勒斯坦評論指出，美國特意選在這天搬遷使館，根本是在巴勒斯坦傷口上抹鹽。中東戰火的油與鹽，對中東會造成什麼樣的衝擊？

川普一直很自豪自己是個言出必行的人，因為從競選的時候開始，他就呼應共和黨鷹派主張，認為《伊核協定》根本不足以約束伊朗的核武野心，所以應予廢除，現在他真的將之兌現。川普的鐵粉為此歡呼，認為美國終於出了一個有主見、不會被別國推著走的總統。主張美國應留在《伊核協定》的人，則對川普的蠻幹有「公無渡河，公竟渡河」的挫折與憤怒，咸認中東將從此多事。

美國評論指出，川普很懂得操縱議題。他發現在外交上總統可以有很大的發揮空間，所以在通俄門的調查歹戲拖棚時，用外交議題轉移了國人注意力，也在期中選舉前鞏固了基本盤的支持。但觀察家也發現川普的「美國優先」逐漸發展出了民粹的「川普主義」，現在有人宣稱自己比川普還川普。因此有學者擔心，川普可能最終控制不了川普主義，到時美國的內政與外交又會增添許多變數。

《伊核協定》是伊朗與聯合國安理會五常加上德國一起簽定。美國退出後，其他5國都還留在協定裡面，伊朗雖一方面揚言要發展武器級濃縮鈾，但仍表示要與5國協商，如何繼續讓協定生效。從宏觀角度來看，美國退出無異將處理伊核問題的領導權讓出，甚至是愈來愈從國際舞台的領導性角色淡出；從微觀角度來看，美國與歐洲盟邦的衝突也愈來愈深。

美國重新對伊朗制裁，給了90天（到8月6日）和180天（到11月4日）兩個期限。在這段期間那些與伊朗有經貿關係的企業，如美國的波音、法國的道達爾石油集團，都必須從伊朗撤出，或與美國協商，否則將面臨美國的第二級制裁（凡是與伊朗央行有往來的外國公司也會遭到制裁）。歐美企業退出，中資很可能順勢進入，因為中資多為國企，很容易成立一個子公司負責伊朗的項目，子公司與美國金融機構幾乎沒有聯繫，所以也不怕美國的經濟制裁。就這點來看，中國大陸是從中獲利的。

但從地緣政治來看，一帶一路從中東走過，中東一亂，中國當然也會受害。伊朗的勢力近來在敘利亞大幅擴張，這是不爭的事實。連伊朗支持的黎巴嫩真主黨5月都在大選中獲勝。伊朗勢力起來，以色列與沙烏地大為緊張，這就是為什麼以色列頻對敘利亞伊朗基地發動攻擊的原因。以色列拜託俄國勸伊朗克制，俄國冷漠以對。國際社會呼籲以色列與伊朗降低緊張，但美國卻說以色列有自衛的權利。觀察家驚訝，美國的立場一向都是呼籲各方自制，這次如此表態，中東不是又被丟了一罐汽油？

《伊核協定》之外，我們還要繼續觀察大使館搬遷的效應。中東衝突升高，故事才正開始。

（作者為東吳大學政治系教授）

(中國時報)